Влада та роботодавці Литви заохочують українських біженців інтегруватися і працевлаштовуватися в країні. Таким чином мають намір заповнити місця у галузях, де бракує робочих рук.
Служба зайнятості Литви повідомляє, що за трудовими договорами в країні працює 25 600 громадян України. Це майже 61% від кількості зареєстрованих у країні біженців (станом на березень 42 000). Вони заповнили вакансії, де відчувалася висока нестача співробітників. У Міграційній платформі EWL дослідили, яку роботу найчастіше пропонують українцям і скільки можна заробити у Литві.
Популярні вакансії
Найбільше вакансій на підприємствах, де досвід роботи не є обов’язковим і не вимагається знання литовської мови. Вони подібні до простої фізичної роботи, яку пропонують у Польщі. Натомість мінімальна зарплата у Литві трохи вища за польську - це 840 євро брутто (34 тис.грн. ) У Польщі мінімальна зарплата з липня 2023 року становитиме 796 євро брутто (32,1 тис.грн). Середня зарплату у Литві у 2022 році складала 1666 євро брутто (67,3 тис.грн). Для порівняння у Польщі - 1225 євро брутто (49,5 тис.грн).
Брак кадрів у Литві декларують роботодавці у сфері послуг, готелярстві, виробництві, будівництві, а також оптової та роздрібної торгівлі.
Приклади вакансій, які пропонують громадянам України у Литві:
- Виготовлення проводів та кабелів на заводах переважно для підприємств автомобільної галузі. Зарплата – від 750 євро нетто (30,2 тис.грн). З урахуванням премій та бонусів, в середньому зарплата може сягати 1000 - 1300 євро нетто (40,3-52,5 тис.грн.)
- Робота на м’ясних підприємствах, пов’язана з нарізкою, упакуванням і маркуванням м’ясних виробів. Залежно від підприємства зарплата - 680-850 євро (27,5-34,3 тис.грн.)
- Сезонні вакансії, як наприклад, у сфері обслуговування. Це може бути робота помічником кухаря із зарплатою від 800 євро нетто (32,3 тис.грн), робота у пральнях із зарплатою 700 євро нетто (28,3 тис.грн) або робота на висаджуванні дерев із зарплатою 1700 євро (68,7 тис.грн).
- Кухарі потрібні цілий рік незалежно від сезону. На таких вакансіях пропонують зарплату 1100-1500 євро (44,4 -60,6 тис.грн). Така робота вимагає навичок і знання мови.
Опитування Служби зайнятості Литви свідчить про те, що 34% біженців з України в майбутньому планують жити та працювати в Литві.
Допомога від держави
Влада Литви надає українцям, які мають тимчасовий захист: одноразову допомогу у розмірі 300 євро, картки на купівлю харчування по 20 євро на тиждень, 80 євро на місяць.
Литовська Служба зайнятості сприяє інтеграції українців у ринок праці, компенсуючи частину заробітної плати працедавцям, які їх працевлаштували. Це допомагає розв’язати проблему нестачі кадрів, як і прості процедури легалізації в країні.
Легалізація у Литві
Литва, як і інші країни ЄС, надає біженцям України статус тимчасового захисту. Він дає право на освіту, медичне страхування та постійне проживання терміном на 1 рік із можливим продовженням до 3 років, доступ до ринку праці, соціальну допомогу.
Українські біженці в Європі - деталі
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