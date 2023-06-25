Найбільше вакансій на підприємствах, де досвід роботи не є обов’язковим і не вимагається знання литовської мови.

Влада та роботодавці Литви заохочують українських біженців інтегруватися і працевлаштовуватися в країні. Таким чином мають намір заповнити місця у галузях, де бракує робочих рук.

Служба зайнятості Литви повідомляє, що за трудовими договорами в країні працює 25 600 громадян України. Це майже 61% від кількості зареєстрованих у країні біженців (станом на березень 42 000). Вони заповнили вакансії, де відчувалася висока нестача співробітників. У Міграційній платформі EWL дослідили, яку роботу найчастіше пропонують українцям і скільки можна заробити у Литві.

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Найбільше вакансій на підприємствах, де досвід роботи не є обов’язковим і не вимагається знання литовської мови. Вони подібні до простої фізичної роботи, яку пропонують у Польщі. Натомість мінімальна зарплата у Литві трохи вища за польську - це 840 євро брутто (34 тис.грн. ) У Польщі мінімальна зарплата з липня 2023 року становитиме 796 євро брутто (32,1 тис.грн). Середня зарплату у Литві у 2022 році складала 1666 євро брутто (67,3 тис.грн). Для порівняння у Польщі - 1225 євро брутто (49,5 тис.грн).

Брак кадрів у Литві декларують роботодавці у сфері послуг, готелярстві, виробництві, будівництві, а також оптової та роздрібної торгівлі.

Приклади вакансій, які пропонують громадянам України у Литві:

Виготовлення проводів та кабелів на заводах переважно для підприємств автомобільної галузі. Зарплата – від 750 євро нетто (30,2 тис.грн). З урахуванням премій та бонусів, в середньому зарплата може сягати 1000 - 1300 євро нетто (40,3-52,5 тис.грн.)

Робота на м’ясних підприємствах, пов’язана з нарізкою, упакуванням і маркуванням м’ясних виробів. Залежно від підприємства зарплата - 680-850 євро (27,5-34,3 тис.грн.)

Сезонні вакансії, як наприклад, у сфері обслуговування. Це може бути робота помічником кухаря із зарплатою від 800 євро нетто (32,3 тис.грн), робота у пральнях із зарплатою 700 євро нетто (28,3 тис.грн) або робота на висаджуванні дерев із зарплатою 1700 євро (68,7 тис.грн).

Кухарі потрібні цілий рік незалежно від сезону. На таких вакансіях пропонують зарплату 1100-1500 євро (44,4 -60,6 тис.грн). Така робота вимагає навичок і знання мови.

Опитування Служби зайнятості Литви свідчить про те, що 34% біженців з України в майбутньому планують жити та працювати в Литві.

Допомога від держави

Влада Литви надає українцям, які мають тимчасовий захист: одноразову допомогу у розмірі 300 євро, картки на купівлю харчування по 20 євро на тиждень, 80 євро на місяць.

Литовська Служба зайнятості сприяє інтеграції українців у ринок праці, компенсуючи частину заробітної плати працедавцям, які їх працевлаштували. Це допомагає розв’язати проблему нестачі кадрів, як і прості процедури легалізації в країні.

Легалізація у Литві

Литва, як і інші країни ЄС, надає біженцям України статус тимчасового захисту. Він дає право на освіту, медичне страхування та постійне проживання терміном на 1 рік із можливим продовженням до 3 років, доступ до ринку праці, соціальну допомогу.

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