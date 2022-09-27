Уряд Чехія прийняв рішення відновити перевірки на кордоні зі Словаччиною на тлі нової хвилі міграції.
Про це повідомляє видання The Washington Post.
Нова міра набуває чинності в четвер на 27 пунктах перетину кордону між двома країнами Євросоюзу, які входять в безвізову Шенгенську зону Європи, і триватиме не менше 10 днів. Всього для проведення перевірок будуть залучені 560 співробітників поліції і митниці.
Людям буде заборонено перетинати кордон у будь-якому іншому місці на 251-кілометровому кордоні. Винятки зроблені для фермерів, лісників і рибалок, які працюють в прикордонних районах.
Уряд Словаччини заявив у вівторок, що прийняв рішення Чехії, але хоче обговорити це питання на рівні ЄС.
Ситуація з мігрантами в Чехії
Міністерство внутрішніх справ Чехії заявило, що цей захід був необхідний після того, як цього року влада затримала на території Чехії майже 12 тисяч нелегальних мігрантів, більшість із яких з Сирії. Це більше, ніж під час попередньої хвилі масової міграції в Європі в 2015 році. Всього цього року було заарештовано 125 осіб, які займаються незаконним ввезенням людей, що значно більше, ніж у попередні роки.
У міністерстві заявили, що біженці використовували Чеську Республіку в якості транзитної країни на шляху на захід.
Раніше Президент Чехії Мілош Земан заявив, що росіяни, які намагаються сховатися від мобілізації, не становлять загрозу безпеці. Він порівняв таких чоловіків з українськими біженцями. На думку президента, Чехія повинна видавати таким громадянам РФ візи.