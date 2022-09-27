Людям можна буде перетинати кордон лише на 27 пунктах.

Уряд Чехія прийняв рішення відновити перевірки на кордоні зі Словаччиною на тлі нової хвилі міграції.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Нова міра набуває чинності в четвер на 27 пунктах перетину кордону між двома країнами Євросоюзу, які входять в безвізову Шенгенську зону Європи, і триватиме не менше 10 днів. Всього для проведення перевірок будуть залучені 560 співробітників поліції і митниці.

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Людям буде заборонено перетинати кордон у будь-якому іншому місці на 251-кілометровому кордоні. Винятки зроблені для фермерів, лісників і рибалок, які працюють в прикордонних районах.

Уряд Словаччини заявив у вівторок, що прийняв рішення Чехії, але хоче обговорити це питання на рівні ЄС.

Ситуація з мігрантами в Чехії

Міністерство внутрішніх справ Чехії заявило, що цей захід був необхідний після того, як цього року влада затримала на території Чехії майже 12 тисяч нелегальних мігрантів, більшість із яких з Сирії. Це більше, ніж під час попередньої хвилі масової міграції в Європі в 2015 році. Всього цього року було заарештовано 125 осіб, які займаються незаконним ввезенням людей, що значно більше, ніж у попередні роки.

У міністерстві заявили, що біженці використовували Чеську Республіку в якості транзитної країни на шляху на захід.

Раніше Президент Чехії Мілош Земан заявив, що росіяни, які намагаються сховатися від мобілізації, не становлять загрозу безпеці. Він порівняв таких чоловіків з українськими біженцями. На думку президента, Чехія повинна видавати таким громадянам РФ візи.