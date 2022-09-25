Мілош Земан порівняв їх з українськими біженцями.

Президент Чехії Мілош Земан вважає, що росіяни, які намагаються сховатися від мобілізації, не становлять загрозу безпеці. Він порівняв таких чоловіків з українськими біженцями. На думку президента, Чехія повинна видавати таким громадянам РФ візи.

Відповідні заяви Земан зробив у коментарі порталу CNN Prima News.

"Я думаю, що ми повинні давати візи цим людям, як українським біженцям. Людина, що біжить з Росії, не становить загрози безпеці", — сказав президент Чехії.

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Земан також поділився думкою про потенційний військовий переворот в Росії. За його словами, російські офіцери не зможуть стати ініціаторами політичних змін.

"Військові продемонстрували таку величезну некомпетентність, що не стануть ініціаторами будь-яких змін, можливості бізнесу обмежені санкціями, не кажучи вже про вилучення яхт. Якщо відбудуться політичні зміни, я буду розглядати це як тиск з боку економічних кіл", — додав Земан.

Ставлення європейських країн до росіян, що біжать від мобілізації

У Європі немає єдиної думки щодо видачі віз росіянам, які намагаються сховатися від "часткової" мобілізації.

Ірландія пообіцяла розглянути можливість прийому таких чоловіків. "Нам потрібно все це оцінити. Перш за все ми приймаємо українські сім'ї, які тікають від війни. Для нас це було пріоритетом, як і ті, хто подає заяву на притулок в нормальному порядку, чия кількість в цьому році зросла. Це дає значний тиск на країну", — сказав прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбаре висловився за надання віз громадянам РФ, які намагаються уникнути призову в армію. За його словами, "це не війна проти росіян".

А ось в Латвії в день оголошення мобілізації заявили, що не стануть видавати візи ухильникам з міркувань безпеки.

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