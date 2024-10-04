Він каже, що блеф кремлівського правителя розкрили.

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що виступав за перетин російських "червоних ліній" щодо війни в Україні.

В інтерв’ю для Financial Times він сказав, що на початку повномасштабної війни були дні та тижні, коли їм доводилося обговорювати та вирішувати питання щодо цих ліній. За словами Столтенберга, необхідно було зважати на небезпеку, однак зупиняти допомогу Україні не було варіантом:

"Якщо вже на те пішло, то я наполягав на тому, щоб перетинати всі ці так звані червоні лінії, які виставив Путін. І ми перетнули багато з них, а він нічого не зробив. Реальність така, що якщо президент Путін хоче піти на ескалацію із застосуванням зброї масового знищення, він може створити всі необхідні приводи. Поки що ми розкрили його блеф".

Звільнення Столтенберга

Як відомо, 65-річний Єнс Столтенберг обіймав посаду генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу з 2014 року. 1 жовтня його змінив колишній прем’єр Нідерландів Марк Рютте.

Столтенберг підтримував членство України в НАТО, а також висловлювався за зняття заборони на удари по Росії західною зброєю.

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