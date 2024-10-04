Перша зустріч Столтенберга і Зеленського відбулася в червні 2019 року.

На початку свого президентства Володимир Зеленський був геть недосвідченим у політиці, через що його недооцінювали. Зокрема у цьому зізнався колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю для Financial Times.

Перша зустріч Столтенберга і Зеленського відбулася у червні 2019 року – за лічені тижні після його обрання. "Він мені сподобався, але я не уявляв, що він стане військовим лідером. Він був недосвідченим. Він ставив найпростіші запитання. . . Я недооцінив його абсолютно", – згадує колишній генсек НАТО.

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, окупанти були близькими до того, аби захопити українського президента, переконаний Столтенберг.

Відео дня

"Це було підкидання монети. Якби Київ упав і вони взяли Зеленського, до чого вони були дуже близькі, то вся війна була б зовсім іншою", – каже колишній генсек.

Також Столтенберг згадує "важку" телефонну розмову із Зеленським у перші дні повномасштабної війни.

"Значна частина розмови стосувалася безпольотної зони. Він хотів безпольотну зону. І я не зміг надати йому безпольотну зону. Реальність така, що з самого початку я сформулював підхід НАТО: підтримувати Україну, але не бути частиною конфлікту", – розповів він.

Інші заяви Столтенберга щодо війни в Україні

Як писав УНІАН, колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що Захід повинен був забезпечити Україну більшою кількістю зброї перед російським вторгненням і після його початку. Столтенберг каже, що найбільше шкодує саме про це.

Також Столтенберг висловлював думку, що строки закінчення війни в Україні залежать від кількості зброї, яку отримує Україна.

Вас також можуть зацікавити новини: