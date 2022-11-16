РФ використовує терористичні методи ведення війни.

Палата депутатів Чехії визнала поточний російський режим терористичним. Це було зроблено відповідно до резолюції Ради Європи.

Як повідомило видання Novinky.cz, документ про визнання режиму РФ терористичним представила депутат від партії STAN Барбора Урбанова. Вона заявила: "Російська Федерація абсолютно не поважає фундаментальні права людей, атакує ключові об'єкти інфраструктури та цивільні об'єкти, намагається залякати українських громадян і підірвати суверенітет держави. Це відповідає терористичним методам".

Резолюцію підтримали й інші партії. Віце-спікер нижньої палати парламенту Ольга Ріхтер прокоментувала її прийняття наступними словами: "Володимир Путін і його керівництво — це ті, хто почав війну. На їхніх руках кров тисяч мирних жителів. Практика Кремля нагадує найпохмуріші часи сталінізму".

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А депутат Ян Якоб перед голосуванням повідомив, що, "якщо хтось поводиться як терорист, він і є терорист". Резолюцію також підтримала частина опозиційного руху ANO. В цілому "за" визнання російського режиму терористичним проголосували 129 з 156 законодавців. Окремі депутати утрималися, а проти виступила антиєвропейська партія "Свобода і пряма демократія".

Визнання російського режиму терористичним: деталі

До парламенту аналогічне рішення прийняли у Комітеті з закордонних справ Палати депутатів Чехії.

На початку жовтня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України", в який визнала російський режим терористичним.

Слідом за аналогічну резолюцію проголосував парламент Естонії. Депутати ухвалили заяву "Засудження анексії території України та оголошення російського режиму терористичним".

А в кінці жовтня з такою ж ініціативою виступив польський Сенат. Резолюцію підтримали всі присутні в залі сенатори.

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