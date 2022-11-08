Українка приїхала в країну в маленьким сином ще навесні.

Прес-секретар президента Чехії Іржі Овчачек минулого тижня одружився. Його обраницею стала біженка з України

За даними чеського таблоїду "Blesk", 43-річний Овчачек зіграв весілля в п'ятницю, 4 листопада, і зараз проводить медовий місяць в Чехії.

Відзначається, що спікер президента Чехії познайомився зі своєю майбутньою дружиною навесні, коли запропонував їй житло в рамках допомоги біженцям. При цьому відомо, що у жінки є син дошкільного віку.

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Варто відзначити, що Овчачек займає пост прес-секретаря Мілоша Земана з 2013 року.

Ставлення Чехії до війни в Україні - що відомо

Чехія надає всю необхідну допомогу Україні з початку повнмасштабного вторгнення Росії в Україну - як військову, так і гуманітарну. Так, глава МВС Чехії Віт Ракушан запевнив, що українські біженці, у яких є тимчасовий захист в ЄС, але повернулися в Україну, можуть приїхати в країни Євросоюзу, щоб перезимувати.

При цьому він вказав, що в ЄС прибуло близько 4,3 млн українських біженців, проте п'ята частина з них вже повернулася додому. Навіть з Чехії, де мають тимчасовий захист понад 450 тисяч українців повернулися в Україну 20%.

Крім того, чеські депутати визнали політичний режим Росії терористичним.

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