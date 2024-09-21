Ден Блюменталь пояснив, що чекає на Пекін у разі нападу на Токіо.

Китай, можливо, готує раптовий напад на Японію. Ця операція включатиме масований ракетний удар по основних американських і японських військових об'єктах на архіпелазі.

Старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва Ден Блюменталь у колонці для The Hill пише, щоб домогтися максимальної ефективності складної десантної операції із захоплення Тайваню, Народно-визвольній армії Китаю необхідно встановити панування в повітрі і в морі навколо острова. В Японії зосереджена більша частина військово-морських сил союзників, напад на яких може спровокувати третю світову війну.

Експерт пише, що Японія створила переважну високоточну ударну міць, з'єднану зі всепроникним потенціалом розвідки, рекогносцировки, спостереження і цілевказівки. Вона володіє найбільшим у світі арсеналом ракет.

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На думку аналітиків Томаса Шугарта і Тосі Йошіхари, якщо Пекін доб'ється раптовості у своїх операціях випереджувального удару, він зможе вивести з ладу більшість військових об'єктів США на Японському архіпелазі, знищити американські кораблі та вивести з ладу життєво важливі американські та японські порти.

У доктрині НВАК особлива увага приділяється випереджувальній атаці з метою розчистити шлях для масованого вторгнення на Тайвань. У такому сценарії НВАК переправить сотні тисяч солдатів через протоку за допомогою військово-морських кораблів і цивільних суден подвійного призначення. Випереджальний удар Китаю по повітряних і військово-морських силах США і союзників забезпечить китайцям перевагу в повітрі і на морі, яка необхідна для проведення такої масштабної і складної десантної операції.

Але ось у чому заковика: стратегічні та геополітичні ризики для Сі Цзіньпіна під час нападу на найбільшу і четверту за величиною економіки світу будуть величезні. Безумовно, сили США та їхніх союзників украй уразливі для такого нападу з боку НВАК. Їхні засоби передового базування є легкою здобиччю, і, з огляду на небезпечну ерозію військової могутності США, їхня здатність організувати швидку кампанію контрудару з відносної безпеки тихоокеанських територій і Австралії сумнівна.

Яка відповідь чекає на Китай

З військової точки зору такий підхід привабливий. Однак він пов'язаний із високим стратегічним ризиком. Щойно США почнуть оговтуватися від такого нападу, масована контратака союзної коаліції буде гарантована. Такий кривавий і неспровокований напад усуне всі політичні перешкоди для війни з Китаєм у США або Японії.

Країни від Південної Кореї до Сінгапуру, які, найімовірніше, збережуть нейтралітет під час нападу на Тайвань, майже напевно вступлять у боротьбу під час нападу на Японію. Контрнаступ на військові об'єкти на материку буде масштабним, а китайській економіці буде завдано серйозної шкоди. Крім того, США, найімовірніше, поведуть боротьбу безпосередньо з режимом, використовуючи кібернетичні та інші засоби для каталізації широкомасштабних заворушень усередині Китаю.

Агресія Китаю проти Тайваню і Японії - останні новини

У квітні прем'єр-міністр Японії Кісіда під час візиту до США відверто дорікнув американцям за зрив військових поставок в Україну. Він запитав, чи не зрадить Вашингтон азіатських союзників, якщо він не здатен навіть постачати снаряди українцям.

Заява прозвучала на тлі наростаючої загрози для Тайваню з боку Китаю. Пекін вважає цю територію своєю і, ймовірно, готується до силового "повернення" під свій контроль. Варто зазначити, що бойові дії проти Тайваню несуть загрозу і Японії.

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