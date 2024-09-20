США не стали на захист України, бо вона не є членом НАТО. В Азії вже зробили висновки з цієї ситуації.

Жахливий досвід України, залишеної сам на сам проти Росії, налякав союзників США в Азії. Тепер Японія хоче створити у регіоні місцевий аналог НАТО, пише The Times.

Цього тижня у США планується провести зустріч лідерів групи Quad ("Четвірки") – неформального об’єднання Австралії, Індії, Японії та Сполучених Штатів, створеного для вирішення спільних проблем. Хоча вголос вони декларують перш за все кліматичну співпрацю, справжнім хворим місцем для них є питання безпеки. А якщо коротко – зростаюча загроза з боку Китаю.

Уряд Китаю вже засудив співпрацю Quad як "антикитайську лінію фронту, міні-НАТО, що відображає менталітет США часів холодної війни". Донедавна ці звинувачення відверто висміювали, але тепер ідея створення реального "азійського НАТО" видається усе більш реалістичною.

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Про необхідність створення такої організації нещодавно заявив колишній міністр оборони Японії Шигеру Ішіба, який є одним із фаворитів на посаду наступного прем’єр-міністра країни.

"Те, що Сполучені Штати не виступають на захист України, оскільки вона не є членом НАТО, справді лякає. Також надзвичайно проблематично, що ми не маємо системи колективної безпеки тут, у Східній Азії. Я зроблю все можливе, щоб її створити", — сказав він.

Втім, як зазначає The Times, навіть за найсприятливішого сценарію поява "азійського НАТО" навряд чи буде швидкою. А тим часом країни регіону нарощують військові бюджети. Зокрема Японія має намір збільшити витрати на армію вдвічі – з 1 до 2% від ВВП.

Ситуація в східній Азії

Як писав УНІАН, США планують значно посилити боєготовність свого флоту до 2027 року. За даними американської розвідки, до цієї дати Китай планує закінчити підготовку власної армії до того рівня, який дозволить здійснити вторгнення на Тайвань.

Ще у квітні прем’єр-міністр Японії Кісіда під час візиту до США відверто дорікнув американцям через зрив військових поставок в Україну. Він запитав, чи не зрадить Америка своїх азійських союзників, якщо вона не здатна навіть просто стабільно постачати снаряди українцям.

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