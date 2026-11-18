Він зазначив, що членство Фінляндії в НАТО не буде скасовано в жодній формі.

Фінляндія не має наміру виходити з НАТО і залишиться членом альянсу, допоки він існує. Про це заявив президент країни Александр Стубб в інтерв'ю газеті Ilta-Sanomat.

Журналісти попросили Стубба прокоментувати інформацію німецького таблоїда Bild, який написав, що Росія в рамках мирних переговорів щодо України вимагає, щоб Фінляндія вийшла зі складу НАТО.

Відповідаючи на це запитання, він наголосив, що Фінляндія є і залишатиметься в НАТО:

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"Це не є серйозним твердженням у жодній формі. Я можу сказати прямо, що Фінляндія вступила до НАТО у 2023 році і залишатиметься членом НАТО, поки він існує".

Стубб зазначив, що членство Фінляндії в НАТО не буде скасовано в жодній формі, Фінляндія цього не хоче, і НАТО цього не хоче.

"Ми є гарантією безпеки для НАТО, тоді як НАТО є гарантією безпеки для нас. На мою думку, цю заяву не слід сприймати серйозно в жодній формі, і я не чув цього від жодного росіянина", – сказав Стубб.

Вимоги Росії на переговорах щодо України

Як повідомляв УНІАН, Bild писало, що одна з пропозицій Росії на переговорах щодо припинення війни в Україні включає жорстку вимогу віддати весь Донбас і окуповані території, а також вихід Фінляндії з НАТО.

Також Україна має отримати позаблоковий статус і відмовитися від вступу до НАТО, хоча її членство в Євросоюзі не виключається. Порти Одеси та Миколаєва пропонується демілітаризувати, щоб Україна не могла використовувати їх як військово-морські бази.

За інформацією видання, Росія також висунула жорсткі умови щодо "нового європейського порядку безпеки". Так, Москва хоче, щоб НАТО відмовилося від розміщення військових баз в Естонії, Латвії та Литві, а також щоб Фінляндія вийшла з альянсу.

План Москви стосується й Молдови. Росія пропонує перетворити її на федеративну республіку, до складу якої увійдуть сама Молдова, а також автономний регіон Гагаузія та невизнане Придністров’я. У разі вступу країни до ЄС Придністров’я та Гагаузія мають отримати можливість провести референдуми щодо незалежності.

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