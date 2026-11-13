Отримати Донбас і вигнати Фінляндію з НАТО: Bild дізнався про вимоги РФ на переговорах

План Москви стосується й Молдови.

Одна з пропозицій Росії на переговорах щодо припинення війни в Україні передбачає жорстку вимогу віддати весь Донбас і окуповані території, а також вихід Фінляндії з НАТО. Як пише Bild, це один із планів, що обговорюються в неофіційних переговорних колах.

Так, російський план передбачає, що Москва збереже за собою окуповані території України та отримає весь Донбас, включаючи підконтрольні Києву частини Донецької та Луганської областей.

Крім того, Україна має отримати позаблоковий статус і відмовитися від вступу до НАТО, хоча її членство в Євросоюзі не виключається.

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Порти Одеси та Миколаєва пропонується демілітаризувати, щоб Україна не могла використовувати їх як військово-морські бази.

Також передбачаються домовленості щодо свободи судноплавства в Чорному та Балтійському морях.

Росія також висунула жорсткі умови щодо "нового європейського порядку безпеки". Ці вимоги було представлено європейським представникам на переговорах в Абу-Дабі.

Так, Росія хоче, щоб НАТО відмовилося від розміщення військових баз в Естонії, Латвії та Литві, а також щоб Фінляндія вийшла з альянсу.

План Москви стосується й Молдови. Росія пропонує перетворити її на федеративну республіку, до складу якої увійдуть сама Молдова, а також автономний регіон Гагаузія та невизнане Придністров’я. У разі вступу країни до ЄС Придністров’я та Гагаузія мають отримати можливість провести референдуми щодо незалежності.

Натомість російська сторона пропонує вивести ядерну зброю з Білорусі та відмовитися від розміщення там ракет середньої дальності. Крім того, Москва готова вивести війська з Придністров’я.

Водночас видання зазначає, що йдеться лише про одну з пропозицій, які обговорюються в рамках переговорів.

"Паралельно діють кілька груп посередників, у тому числі пов’язаних із військовими. Вони конкурують між собою, а чи підтримав Володимир Путін саме цей план, поки що невідомо", – пише Bild.

Мирні переговори – останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що, за словами Джареда Кушнера, новий раунд переговорів може відбутися вже наступного тижня. Також на зустрічі з Путіним у четвер Стів Віткофф висловив побажання, щоб до наступного раунду переговорів приєдналися європейські країни.

Водночас Путін заявив, що Росія не погодиться на присутність іноземних військ на території України, що могло б стати частиною гарантій безпеки. За словами російського диктатора, у разі відправки до України європейських військ війна поновиться.

Крім того, Путін виступив із заявою щодо територіального спору з Україною. Він фактично відкинув ідею створення спеціальної зони на Донбасі, оскільки це, за його словами, може стати причиною нової війни.

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