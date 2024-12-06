У США зросла кількість людей, які бояться ядерного удару РФ.

Понад три чверті (76%) громадян США вважають, що Російська Федерація може завдати ядерного удару по Україні. Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом Рональда Рейгана, інформує Європейська правда.

При цьому, за даними соціологів, можливість ядерної атаки росіян на США непокоїть 70% американців.

Автори дослідження вказують, що це на 10 відсоткових пунктів більше, ніж у 2021 році.

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Ядерні погрози Росії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в РФ розглядають відновлення випробувань ядерної зброї через "ворожу політику" США. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

Ще у вересні цей чиновник посилався на заяви російського правителя Володимира Путіна про те, що Росія не проводитиме випробування ядерної зброї доти, доки США утримуються від їх проведення. РФ не проводила подібних випробувань з 1990 року.

Раніше ми інформували, що Путін відновив ядерні погрози через атаки України далекобійними ракетами. Так, на 1000-й день повномасштабного вторгнення в Україну глава він затвердив оновлену ядерну доктрину країни.

У документі, зокрема, зазначається, що будь-яка агресія проти Росії з боку держави, що входить до коаліції, буде розглядатися Кремлем як агресія проти неї з боку всієї коаліції.

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