Леммі підтримує право України на самооборону.

Новий британський міністр закордонних справ Девід Леммі зазначає, що в Британії зараз розмірковують стосовно того, чи може Україна бити ракетами Storm Shadow по віддалених російських аеропортах.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді". Відповідаючи на запитання щодо того, чи збережеться підхід Британії щодо дозволу завдавати ударів по російській території, Леммі зауважив, що міжнародне право дає право на самооборону. "Отже, це має визначити Україна", - додав він.

"Ми під час цього саміту НАТО обговорювали також оперативні деталі з міністром Кулебою і президентом Зеленським, але ці розмови мають лишатися непублічними. Путіну не варто знати про наші наміри", - сказав урядовець.

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Водночас Леммі зазначив, що для того, аби бути здатною до самозахисту, Україна потребує новітнього озброєння. "Також важливим є те, що Велика Британія часто була лідером у дискусіях серед союзників", - додав він.

На запитання, чи можемо ми бити ракетами Storm Shadow по віддалених російських аеропортах, адже цей намір не є секретом - Україна публічно поставила питання про це на зустрічах під час саміту НАТО, міністр сказав: "Я чув, що сказав пан Зеленський. Він поділився з нами деякими думками, над якими ми зараз розмірковуємо. Повторюся: я підтримую право України на самооборону. Особливо зараз, після жорстокої атаки на дитячу лікарню ("Охматдит")".

Крім того, на уточнення щодо того, що Сполучені Штати Америки обмежують використання своєї зброї в Росії лише прикордонними регіонами, то чи дозволяє Британія бити далі, Леммі зауважив, що не коментуватиме рішення США.

"А що стосується Великої Британії, то ми в останні дні обговорювали це з президентом Зеленським, і ми взяли на себе зобов'язання проаналізувати, зважити деякі ідеї. Але я не буду вдаватися в оперативні рішення, і для цього є дуже серйозні причини", - сказав він.

Стосовно того, чому союзники бояться, і чи не боїться Британія відповіді Росії, міністр, зокрема зазначив, що не хоче говорити про інших союзників, і що вчасне надання правильного озброєння є дійсно дуже важливим.

"Путін становить системний ризик для європейської безпеки, тому має бути непохитна підтримка України з боку всього Альянсу. Бо якщо ми дозволимо диктаторам і авторитарним лідерам вторгатися до своїх менших сусідів, і якщо Путін виграє цю битву, то, боюся, під загрозою опиниться безпека усієї світової спільноти", - сказав Леммі.

Удари ракетами Storm Shadow по РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 10 липня президент України Володимир Зеленський оголосив, що йому надано дозвіл на використання стратегічних крилатих ракет по Росії.

"Сьогодні вранці я дізнався про дозвіл використовувати ракети Storm Shadow проти військових цілей на території Росії. Сьогодні у нас була можливість обговорити практичну реалізацію цього рішення", - написав він, опублікувавши фото із зустрічі з новим прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Утім, згодом у Міноборони країни заявили, що не давали Україні дозволу використовувати крилаті ракети Storm Shadow для нанесення ударів по території Росії. Вони додали, що дозвіл на запуск стратегічних ракет по Росії потребуватиме схвалення трьох країн, а не лише Великої Британії.

Як зазначає британський політолог Тарас Кузьо, відповідне питання вирішує уряд країни - Збройні сили Британії перебувають під контролем політиків, а тому ключове рішення залежить від прем'єра, а не військових.

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