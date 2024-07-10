Стармер під час зустрічі запевнив Зеленського, що підтримка з боку Великої Британії не зменшиться.

Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч із новим прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі.

"Дякую за усі військові та фінансові пакети для нашої держави. Вранці я прочитав про дозвіл на використання ракет Storm Shadow по військових обʼєктах на території РФ. І сьогодні ми мали можливість обговорити практичну реалізацію цього рішення", – йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський подякував Британії за незмінну підтримку України та українських людей.

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Натомість Стармер під час зустрічі запевнив Зеленського, що підтримка з боку Великої Британії не зменшиться.

Україна і Британія: останні новини

Як відомо, 10 липня овий прем'єр-міністр Британії Кір Стармер підтвердив, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для завдання ударів по військових цілях на території РФ. Політик погодився, що Київ має вирішувати, як використовувати ракети Storm Shadow, надані Лондоном.

Він також прокоментував ракетний удар РФ по "Охматдиту", назвавши його "абсолютно шокуючим, жахливим нападом", який став "дуже важливим, хоча й трагічним тлом для цього саміту (НАТО)".

"Моє послання президенту Путіну таке: цей саміт НАТО слід розглядати як чітку і єдину рішучість союзників по НАТО та інших країн, які перебувають там одночасно, підтримати Україну і протистояти російській агресії", – сказав Стармер.

Тим часом колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розпочав роботу на посаді посла України у Великій Британії. 10 липня стало його першим робочим днем.

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