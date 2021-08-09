У 6-річному віці Карла усиновили чужі люди, оскільки його сім'я опинилася на вулиці.

Англієць Леон Партон возз'єднався зі своєю біологічною сім'єю через 40 років розлуки, завдяки старій газетній вирізці.

Про це повідомляє The Mirror.

Допомогла 46-річному Леону Партону британська телепередача Long Lost Family.

Чоловіка усиновили в шестирічному віці після того, як його матір, а також братів і сестер виселили з дому. В результаті їм деякий час пройшлося жити на вулиці.

Читайте такожЖінка, яка народила відразу 10 дітей, потрапила в психлікарню-ніхто не може знайти малюківПро це Партон дізнався з газети тих часів, яку йому у віці 11 років показала його названа мати.

Виявилося, з рідною матір'ю Леон вже ніколи не зможе побачитися — вона померла у 2012 році, але редактори передачі розшукали його брата Кірка і сестер Келлі, Карен і Кім.

Також виявилося, що до усиновлення Леона звали Карл.

"Я відчуваю себе чудово. Я вперше обійняв кровного родича", - сказав Леон при зустрічі з родичами.

Після запису шоу чоловік зустрічався з родичами ще кілька разів, а також познайомився з племінницями й племінниками.

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Автор: Станислав Кожемякин