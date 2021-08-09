Англієць Леон Партон возз'єднався зі своєю біологічною сім'єю через 40 років розлуки, завдяки старій газетній вирізці.
Про це повідомляє The Mirror.
Допомогла 46-річному Леону Партону британська телепередача Long Lost Family.
Чоловіка усиновили в шестирічному віці після того, як його матір, а також братів і сестер виселили з дому. В результаті їм деякий час пройшлося жити на вулиці.
Читайте такожЖінка, яка народила відразу 10 дітей, потрапила в психлікарню-ніхто не може знайти малюківПро це Партон дізнався з газети тих часів, яку йому у віці 11 років показала його названа мати.
Виявилося, з рідною матір'ю Леон вже ніколи не зможе побачитися — вона померла у 2012 році, але редактори передачі розшукали його брата Кірка і сестер Келлі, Карен і Кім.
Також виявилося, що до усиновлення Леона звали Карл.
"Я відчуваю себе чудово. Я вперше обійняв кровного родича", - сказав Леон при зустрічі з родичами.
Після запису шоу чоловік зустрічався з родичами ще кілька разів, а також познайомився з племінницями й племінниками.
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