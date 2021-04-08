Шлюб молодят відбудеться / sohu.com
Мешканка Сучжоу (Китай) впізнала у нареченій свого сина власну доньку, яка зникла багато років тому.
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Про це пише Sohu.
Жінка побачила у дівчини родимку, яка була колись у її доньки. Батьки нареченої підтвердили, що знайшли її маленькою і вирішили всиновити.
Зазначається, що сама жінка пізніше всиновила хлопчика. Тому шлюб молодят відбудеться, оскільки вони не є кревними родичами.
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