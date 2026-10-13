Відкрита суперечка з Трампом може дорого коштувати Зеленському: Politico оцінило ризики

Український лідер схвалив нові удари українських дронів по російських НПЗ, не зважаючи на вимоги Трампа.

На тлі морозної зими, що стрімко наближається, "дуже велика й важлива угода" президента США Дональда Трампа про закупівлю мільйонів тонн дизельного палива у Росії не могла статися в гірший час для України.

План американської адміністрації щодо скасування санкцій проти Москви – щоб дозволити імпорт дизельного палива – став жорстоким ударом нижче пояса для більшості українців, які терплять атаки реактивних дронів і балістичних ракет на тлі зростаючої кількості жертв серед мирного населення, пише Politico. Питання, яке зараз стоїть перед президентом України Володимиром Зеленським, – наскільки сильно він насправді може собі дозволити розлютитися.

"Його розчарування зрозуміле – але тут є й зворотний бік", – заявив колишній британський дипломат і науковий співробітник Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень Тім Віласі-Вілсі.

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Перша реакція Зеленського

Український президент одразу ж назвав угоду Трампа "слабким рішенням" і "подарунком Путіну", який фінансуватиме російську війну. Ще більш зухвало – він схвалив нові удари дронів по російських нафтопереробних заводах. Це спонукало Трампа закликати українців замінити Зеленського як свого лідера, пишуть ЗМІ.

Повідомляється, що Зеленський не демонструє жодних ознак того, що збирається підкоритися вимозі Трампа "припинити" удари по російській енергетичній галузі. І це – явне продовження його втрати терпіння цього року.

За цей час він різко загострив свою риторику як на адресу критиків, так і на адресу союзників – дорікаючи європейським лідерам за надто повільні темпи надання підтримки, обмінюючись гострими репліками з колишнім угорським лідером Віктором Орбаном і відкрито ставлячи під сумнів підхід Трампа до війни.

Більш жорсткий тон відображає зростаючу втому в Києві

Стійкість оборони України та її інновації з дронами й ракетами посилили впевненість Зеленського та його готовність давати відсіч. Однак прояв емоцій назовні – не без ризиків, зазначають журналісти.

Віласі-Вілсі припускає, що Зеленський може розраховувати на те, що Трамп може вийти ослабленим із проміжних виборів наступного місяця – особливо з огляду на те, що деякі республіканці вже вибиваються із загального ряду через дизельну угоду.

Однак український лідер ризикує спровокувати Трампа на те, щоб той припинив життєво важливу американську розвідувальну підтримку – або натиснув на Ілона Маска, щоб той відключив супутниковий інтернет Starlink від компанії SpaceX. Від нього дуже сильно залежить українська армія.

Зеленський, можливо, недооцінює, "наскільки небезпечним може бути поранений Трамп" – для України, попереджає Віласі-Вілсі.

Адміністрація Трампа також пригрозила призупинити програму, через яку союзники закуповують американську зброю для України. Це спричинило б серйозні перебої в постачанні та змусило б Київ ще сильніше покладатися на своїх європейських союзників, які й без того ледве справляються з переозброєнням, йдеться в матеріалі.

Але Зеленський стоїть на своєму

Глава держави наполягає, що Україна припинить удари по російських нафтопереробних заводах лише в тому випадку, якщо Москва припинить свої повітряні атаки.

Йому надає підтримку несподівана сторона – опозиційні депутати, які зазвичай жорстко критикують його керівництво. Навіть колишній президент Петро Порошенко став на захист Зеленського проти заклику Трампа до його заміни.

"Якщо комусь і потрібен новий лідер – то це Росії. Для мене ключове питання просте: чи наближаємося ми до повного й безумовного припинення вогню? Це й є єдина призма, крізь яку треба оцінювати будь-які кроки", – заявив Порошенко.

Однак здатність Трампа змусити Київ піти на угоду зменшилася – стверджує Наталі Точчі, колишня радниця двох голів зовнішньополітичного відомства ЄС. Оскільки він уже відібрав значну частину американської підтримки – він зменшив свої важелі тиску як на Україну, так і на Європу, – вважає вона.

Однак Трамп все ще може завдати відчутної шкоди – призупинивши обмін розвідданими, але експертка сумнівається, що американський лідер зробить це надовго або взагалі зупинить продаж зброї, адже в цій справі задіяні гроші.

Інші новини про США та Україну

Раніше УНІАН повідомляв, що українські переговірники незабаром проведуть онлайн-переговори з Віткоффом і Кушнером. Американській стороні продемонструють факти порушення Росією "енергетичного перемир’я", про яке раніше оголосив президент США Дональд Трамп.

Водночас Драпатий і Паліса отримали дзвінки з погрозами від адміністрації Трампа. Погрози пролунали протягом 48 годин після того, як президент США Трамп оголосив про суперечливу "угоду" з президентом Росії Володимиром Путіним.

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