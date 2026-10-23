Румунія пропонує створити нову структуру для безпеки у Чорному морі: у ВМС відреагували

У ВМС України наголосили, що йдеться за питання безпеки, логістики та експортних спроможностей країн.

Через ескалацію на Чорному морі з боку РФ, яка вже атакує цивільні комерційні судна біля третіх країн, Румунія запропонувала Болгарії звернутися до керівництва НАТО щодо створення військового командування з ротацією між усіма чорноморськими країнами.

Як заявив в ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, у ВМС ЗСУ вітають цю ініціативу. Він також прокоментував моживість для України у перспективі доєднатися до цієї ініціативи.

"Це, звісно, питання далекого майбутнього. Ми, своєю чергою, звісно, постійно знаходимося в комунікації з нашими сусідами й партнерами. Щодо ініціатив з метою забезпечення безпеки цивільного судноплавства у власних акваторіях – звісно, це можна лише вітати. Але у будь-якому разі цілком логічно, що реакція на ті провокації, які здійснює Російська Федерація, в якийсь момент має бути", - сказав Плетенчук.

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Він наголосив, що йдеться за питання безпеки, логістики, експортних спроможностей цих країн.

"Тому, звісно, це питання зачіпає багато сфер і, зокрема, і не тільки військових, а й політичних, і економічних", - підкреслив речник.

Ситуація з безпекою у Чорному морі

Як писав УНІАН, російські військові вже неодноразово атакували цивільні комерційні судна біля узбережжя Румунії та Болгарії. Зокрема, 6 жовтня два цивільні судна зазнали атаки безпілотників у виключній економічній зоні Болгарії, на схід від мису Святого Атанаса та міста Бяла. Цілями стали ALFA WATAN під прапором Того та ABLE під прапором Палау.

Перше судно затонуло після серйозного пошкодження корпусу, а на другому виникла пожежа, через що екіпаж був змушений залишити судно. Через ці удари загинули моряки, були також поранені.

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