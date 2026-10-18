Румунські F-16 збили два російські безпілотники над своїми територіальними водами

Це черговий інцидент за участю БПЛА, який зачепив цю державу Південно-Східної Європи.

Румунські винищувачі F-16 збили два безпілотники над територіальними водами країни. Про це повідомило міністерство оборони країни.

Пізніше у відомстві уточнили, що цілями були "реактивні ударні безпілотники сімейства "Герань". Це черговий інцидент за участю БПЛА, що зачепив цю державу Південно-Східної Європи.

Міністр оборони Раду Міруце повідомив, що перший безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії близько 17:59 і був збитий "протягом двох хвилин" за 25 км на південний схід від міста Суліна.

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"Другий безпілотник, що перебував у тому ж районі, був перехоплений і збитий о 18:05 – через п’ять хвилин після вторгнення в національний повітряний простір, за 20 км на схід від Суліни", – заявив він.

Згідно з прес-релізом Міністерства оборони, в операції з перехоплення брали участь два винищувачі F-16, підняті за тривогою з 86-ї авіабази Борча, розташованої неподалік від міста Фетешті.

Як пояснили у відомстві, літаки були задіяні після того, як системи радіолокаційного спостереження виявили низку повітряних цілей. Пізніше було оголошено, що цілями були "реактивні ударні безпілотники сімейства "Герань".

Атаки в Чорному морі

Інцидент стався через кілька днів після атак дронів на два хімічні танкери біля узбережжя Румунії неподалік від Сулінського каналу – одного з ключових маршрутів експорту української продукції через Чорне море. Удари по танкерам могли завдати російські БПЛА: семеро членів екіпажів вважаються зниклими безвісти.

За останні десять днів біля узбережжя Румунії та сусідньої Болгарії було атаковано ще щонайменше п’ять вантажних суден. Повідомляється про 23 загиблих або зниклих безвісти моряків. Більшість інцидентів сталася за межами територіальних вод країн НАТО.

Румунія запропонувала взяти на себе частину витрат на утримання американського військового контингенту і має намір інвестувати близько 4 млрд євро у розвиток авіабази НАТО імені Михайла Когельнічану, розраховуючи зберегти військову присутність США в регіоні.

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