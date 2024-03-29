Смерті сталися на тлі попереджень про сильний вітер і дощ завдяки шторму "Нельсон".

Чотири людини, зокрема британець, загинули після падіння в море внаслідок трьох інцидентів на атлантичному і середземноморському узбережжях Іспанії.

Як пише Independent, смерті сталися на тлі попереджень про сильний вітер і великі дощі через шторм Нельсон у багатьох частинах країни, а також попереджень про високі хвилі на узбережжі Португалії на південному заході.

Іспанська поліція повідомила, що хлопчик марокканського громадянства і дорослий німець загинули на узбережжі Середземного моря недалеко від східного міста Таррагона. За даними Цивільної гвардії, німець упав у воду, намагаючись врятувати марокканського юнака, і обидва загинули.

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Чоловік і жінка загинули після падіння в Атлантичний океан на північному узбережжі Іспанії, повідомили в екстрених службах регіону Астурія. Іспанське інформаційне агентство EFE процитувало місцеву владу, яка заявила, що чоловік був британським громадянином.

Служби екстреної допомоги повідомили, що рятувальники виявили тіла під час двох окремих інцидентів, що сталися на відстані приблизно 10 кілометрів (6 миль) один від одного на ділянці узбережжя на захід від північного міста Хіхон.

Тіло чоловіка було витягнуто з моря без ознак життя після того, як служби екстреної допомоги повідомили, що їм повідомили, що людина впала в море. За словами влади, тіло жінки, імовірно іспанки, було виявлено після того, як вона впала в море і була відкинута хвилями на скелі.

Штормове попередження в Європі

У четвер національна метеорологічна служба Іспанії попередила про сильний вітер у кількох районах півострова. До їх числа входило узбережжя Астурії, де прогнозувалися хвилі заввишки 7 метрів. Атлантичне узбережжя Іспанії не постраждало від посухи, яка зачепила її північний схід, включно з Таррагоною, і південні регіони.

Дощ змусив деякі міста скасувати ходи Великоднього тижня, заплановані на четвер. Португальський інститут моря й атмосфери випустив попередження про високі хвилі в районах узбережжя цієї іберійської країни. На західному узбережжі прогнозувалися північно-західні хвилі заввишки від 4 до 5 метрів, а з п'ятниці до початку суботи очікувалися південно-західні хвилі заввишки від 3 до 4 метрів.

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