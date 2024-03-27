У водах Іспанії виявили двох "шпигунів" РФ - пару десантних кораблів "Іван Грін" та "Олександр Отраковський". Їх разом з нафтовим танкером Kola побачили зранку 21 березня на північному заході Піренейського півострова.
Про подію повідомило іспанське Міноборони. Зазначається, що спостереження за ними вели протягом 5 днів (по 26 березня) два патрульні катери Atalaya і Vigía, допоки 3 російські судна не увійшли у води сусідньої Португалії.
"Обидва іспанські кораблі були задіяні в операціях присутності, спостереження і стримування під оперативним контролем Оперативного командування, вони здійснювали спостереження позмінно", - акцентує Міноборони.
Зазначається, що після 26 березня спостереження за групою одиниць флоту РФ перехопив португальський фрегат "Бартоломеу Діаш".
Росія відновила шпигунську війну проти Заходу
Росія відновила гру в "кішки-мишки" із Заходом, про це днями писав Financial Times, окресливши таким чином активність шпигунів Росії в Європі. Видання заявило, що наразі агенти РФ діють потужніше, аніж це було за часів холодної війни. Їх діяльність також пов'язують з випадком в Іспанії - коли знайшли мертвим російського пілота Максима Кузьмінова. Цей герой відомий українцям тим, що під час війни перегнав Києву літаки РФ разом з екіпажем.
FT вважає, що мета Москви - така ж, як і до війни з Україною. Пріоритетом вважається викрадення важлиивх даних Європи, створення розбіжностей та конфліктів всередині НАТО, а також дискредитація та зрив підтримки України. Водночас зараз ворог діє більш винахідливо. Цим він компенсує зруйновані шпигунські мережі, які змогла викрити Європа за останній час, вважає видання.