Стан середньої тяжкості, стабільний, прокоментував сам Чубайс

Екс-віце-прем'єр Росії Анатолій Чубайс потрапив до реанімації однієї з європейських клінік.

Про це у своєму Telegram повідомила російська пропагандистка Ксенія Собчак.

За її словами, у Чубайса підтвердили синдром Гієна-Барре - рідкісне захворювання імунної системи, яке призводить до м'язової слабкості, болю або оніміння, а у важчих випадках - до паралічу.

"Стан нестабільний. Стало погано, раптово почали відніматися руки і ноги", - написала Собчак.

У коментарі самого Чубайса, наведеному Собчаком, він стверджує, що його стан "середньої тяжкості, стабільний".

Хвороба може виникати з ряду причин, включаючи бактеріальні або вірусні інфекції.

Поштовхом також може послужити хірургічна операція.

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