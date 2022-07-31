Екс-віце-прем'єр Росії Анатолій Чубайс потрапив до реанімації однієї з європейських клінік.
Про це у своєму Telegram повідомила російська пропагандистка Ксенія Собчак.
За її словами, у Чубайса підтвердили синдром Гієна-Барре - рідкісне захворювання імунної системи, яке призводить до м'язової слабкості, болю або оніміння, а у важчих випадках - до паралічу.
"Стан нестабільний. Стало погано, раптово почали відніматися руки і ноги", - написала Собчак.
У коментарі самого Чубайса, наведеному Собчаком, він стверджує, що його стан "середньої тяжкості, стабільний".
Хвороба може виникати з ряду причин, включаючи бактеріальні або вірусні інфекції.
Поштовхом також може послужити хірургічна операція.
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