На Слов’янському напрямку ворог задіяв для обстрілів артилерію.

Генштаб зафіксував переміщення окремих підрозділів російських військ зі Словʼянського на Запорізький напрямок.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

"На Слов’янському напрямку ворог задіяв для обстрілів артилерію. При цьому зафіксовано переміщення окремих підрозділів ворога зі Словʼянського на Запорізький напрямок", - інформують військові.

Ситуація на сході станом на вечір

Окупанти протягом 31 липня безуспішно намагались покращити тактичне становище у районах Вершини, Соледара, Яковлівки та Покровського на Бахмутському напрямку.

Провалився штурм росіяни й у районах Кам'янки та Пісків. В районі Авдіївки окремі підрозділи ворога мають частковий успіх. Ворог вів обстріли територій, зокрема, завдав і авіаударів.

Безуспішними виявилися й спроби ворожих розвідників явити позиції наших військ в районі Серебрянки на Краматорському напрямку.

Ворог задіяв для розвідки БпЛА біля Григорівки. Здійснював обстріли територій із ствольної, реактивної артилерії та танків, завдав авіаударів.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив повітряну розвідку БпЛА поблизу Степногірська та Мирного. Ворожі артобстріли фіксувалися в районах низки населених пунктів, також були нанесені авіадури.

Як писав УНІАН, ЗСУ можуть повністю звільнити Запорізьку область від російських загарбників до кінця 2022 року, переконаний голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

На підходах до Запоріжжя збудовані масивні лінії оборони. Сотні кілометрів окопів вже вирито, і це число продовжує зростати.

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