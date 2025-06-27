Вона опиниться на озброєнні армії протягом двох-трьох років.

Для Збройних сил Швеції планують закупити далекобійне озброєння, яке дозволить вражати цілі на території Російської Федерації.

Як передає інформаційне агентство TT, про це заявив міністр оборони країни Майкл Клессін. Він не назвав конкретні моделі озброєнь, однак розкрив, що мова йде про крилаті ракети і реактивну артилерію. Актуальна для Швеції дальність може коливатись у межах від 24 до 80 кілометрів:

"Перш за все, йдеться про стримування. Мати можливість у будь-який час не лише воювати на власній території, але й наражати нападника на ризик бути змушеним захищатися на власній землі. Мати можливість завдавати ударів по логістиці, місцях дислокації тощо.

З такими системами країна могла б відігравати набагато активнішу роль у стримуванні НАТО в сусідніх країнах, додав міністр. Збільшення оборони на витрати дозволить країні інвестувати в дрони і протиповітряну оборону. Водночас Клессін каже, що не планує закупити безліч дронів та залишити їх "на полиці", адже війна в Україні продемонструвала, що БПЛА може дуже швидко застаріти.

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Швеція посилює свою оборону

Після рішення приєднатися до НАТО у 2023 році, Швеція кардинально змінила свою оборонну стратегію - з давньої нейтралітету на стратегічне стримування.

Країна значно збільшує витрати на оборону, передає Україні зброю, техніку та фінансування, а також модернізує власний військово-промисловий комплекс і інфраструктуру.

Така трансформація є ключовою складовою регіональної безпеки в умовах російської агресії. Розвідки низки країн попереджають, що окупаційна армія РФ може здійснити агресію проти країн НАТО вже найближчими роками.

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