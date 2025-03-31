Він включатиме засоби для підтримки ППО, артилерії, супутникового зв’язку та морського потенціалу.

Швеція оголосила найбільший пакет військової допомоги для України - його розмір оцінили у 1,6 млрд доларів, повідомив міністр оборони Швеції Поль Джонсон.

За його інформацією, туди входить підтримка протиповітряної оборони України, артилерії, супутникового зв’язку та морського потенціалу.

Так, за словами Джонсона у соцмережі X (Twitter), на 912 мільйонів доларів з цього пакету шведське Управління військового забезпечення (FMV) закупить нове обладнання для оборонної промисловості України.

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Також значна частина міжнародної військової підтримки буде реалізована через багатосторонні ініціативи та коаліції, що створені в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України. Швеція пожертвує на ці фонди та ініціативи близько 465 мільйонів доларів.

"Пакет підтримки також включає матеріали зі Збройних сил Швеції та запасні частини для раніше наданої допомоги на суму близько 93 мільйонів доларів. Ця нова допомога включає кулемети m/58, боєприпаси, близько 100 машин різних типів для обслуговування авіабази тощо", - зазначає міністр оборони Швеції.

46 млн доларів спрямують на гарантії для оборонного експорту для України. "Це означає, що більше компаній можуть підтримати Україну, надаючи необхідні матеріали разом із закупівлями шведського FMV.

"FMV також буде доручено ідентифікувати, тестувати та фінансувати військові розробки від невеликих технологічних компаній, що потребують доопрацювання для використання у військових цілях в Україні", - написав Джонсон, додавши, що для цього Швеція започатковує проєкт "Dragons' Den".

За інформацією шведського уряду, це 19-й пакет військової підтримки Швеції для України з 2022 р.

Інші новини про Швецію

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Швеція має намір здійснити найбільше переозброєння з часів Холодної війни та збільшить військову допомогу Україні.

28 березня Швеція ухвалила рішення надати Україні 40 млн шведських крон (3,6 млн євро) на підтримку Коаліції з розмінування та таку ж суму – на закупівлю дронів.

Окрім того, Швеція вперше відправила свої винищувачі Gripen для патрулювання кордонів НАТО. Шість винищувачів Jas 39 Gripen приземлилися в середу на авіабазі в Мальборку (Польща), аби взяти участь в місії.

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