Уряд Данії збирається заборонити злочинцям, які відбувають довічний вирок, вступати в нові романтичні відносини.
Про це пише BBC.
Ув'язнені будуть обмежені контактами тільки з тими, хто вже знаходиться поруч з ними протягом перших 10 років ув'язнення. Уряд вважає, що заборона запобіжить зростанню кількості "фанатів" злочинців.
Рішення було прийнято після звістки про те, що 17-річна Каммілла Курштейн закохалася у вбивцю Петера Мадсена. Вони протягом двох років обмінювалися листами і розмовляли телефоном.
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Міністр юстиції Нік Хеккеруп сказав, що такі відносини "необхідно припинити", і додав, що засуджені злочинці "не повинні мати можливість використовувати в'язниці як центри знайомств або медіа-майданчики, щоб хвалитися своїми злочинами".
Новий закон також заборонить ув'язненим, які відбувають тривалий термін, вільно публікувати повідомлення про злочини в соцмережах і обговорювати їх у подкастах.
Вбивство журналістки в Данії
- Частини тіла 30-річної Кім Валль знайшли в морі 21 серпня 2017 року, через 11 днів після того, як вона брала інтерв'ю у Петера Мадсена на підводному човні "Наутілус".
- Винахідник зізнався, що розчленував тіло, але стверджував, що не вбивав жінку навмисне.
- Після події "Наутілус" затонув. Як припускали поліцейські, Мадсен затопив підводний човен спеціально.
- 25 квітня 2018 року його засудили до довічного ув'язнення.
У січні 2020 року Мадсен одружився з російською політичною активісткою Дженні Курпен, яка отримала притулок у Фінляндії.
У жовтні того ж року винахідник спробував втекти з в'язниці.