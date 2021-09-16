Все через скандал навколо вбивці журналістки Петера Мадсена.

Уряд Данії збирається заборонити злочинцям, які відбувають довічний вирок, вступати в нові романтичні відносини.

Про це пише BBC.

Ув'язнені будуть обмежені контактами тільки з тими, хто вже знаходиться поруч з ними протягом перших 10 років ув'язнення. Уряд вважає, що заборона запобіжить зростанню кількості "фанатів" злочинців.

Рішення було прийнято після звістки про те, що 17-річна Каммілла Курштейн закохалася у вбивцю Петера Мадсена. Вони протягом двох років обмінювалися листами і розмовляли телефоном.

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Міністр юстиції Нік Хеккеруп сказав, що такі відносини "необхідно припинити", і додав, що засуджені злочинці "не повинні мати можливість використовувати в'язниці як центри знайомств або медіа-майданчики, щоб хвалитися своїми злочинами".

Новий закон також заборонить ув'язненим, які відбувають тривалий термін, вільно публікувати повідомлення про злочини в соцмережах і обговорювати їх у подкастах.

Вбивство журналістки в Данії

Частини тіла 30-річної Кім Валль знайшли в морі 21 серпня 2017 року, через 11 днів після того, як вона брала інтерв'ю у Петера Мадсена на підводному човні "Наутілус".

Винахідник зізнався, що розчленував тіло, але стверджував, що не вбивав жінку навмисне.

Після події "Наутілус" затонув. Як припускали поліцейські, Мадсен затопив підводний човен спеціально.

25 квітня 2018 року його засудили до довічного ув'язнення.

У січні 2020 року Мадсен одружився з російською політичною активісткою Дженні Курпен, яка отримала притулок у Фінляндії.

У жовтні того ж року винахідник спробував втекти з в'язниці.

Автор: Людмила Жерновська