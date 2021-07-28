Ільназ Галявієв побоюється лікуватися в казанській лікарні, оскільки боїться помсти.

"Казанський стрілець" Ільназ Галявієв віддав перевагу довічному терміну психлікарні.

Про це РИА Новости розповіла член ОНК Москви Єва Меркачова.

За її словами, хлопець побоюється лікуватися в казанській лікарні, оскільки боїться помсти. Також правозахисниця розповіла, що Галявієв знаходиться в тримісній камері, відносини з сусідами у нього нормальні.

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Стрілянина в Казанській школі 11 травня: подробиці

Вранці 11 травня в Казані в школі № 175 на вулиці Джаудата Файзі сталися стрілянина і вибух. Спочатку ЗМІ повідомляли, що бійню в школі влаштували два підлітки. Однак, пізніше з'явилася інформація, що Ільназ Галявієв діяв один, його затримали. В результаті стрілянини загинули дев'ять осіб. Повідомлялося, що двоє школярів розбилися на смерть при спробі врятуватися. Злочинець купив рушницю в Йошкар-Олі. Момент покупки зброї зняли камери відеоспостереження. На допиті Галявієв називав себе "богом «і розповів, що минулого літа в ньому»почав пробуджуватися монстр". Мотивом нападу він назвав ненависть до людей як таким. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці.



Автор: Денис Прядко