Ільназ Галявієв / фото REUTERS
"Казанський стрілець" Ільназ Галявієв віддав перевагу довічному терміну психлікарні.
Про це РИА Новости розповіла член ОНК Москви Єва Меркачова.
За її словами, хлопець побоюється лікуватися в казанській лікарні, оскільки боїться помсти. Також правозахисниця розповіла, що Галявієв знаходиться в тримісній камері, відносини з сусідами у нього нормальні.
Читайте також"Казанського стрілка" визнали неосудним
Стрілянина в Казанській школі 11 травня: подробиці
- Вранці 11 травня в Казані в школі № 175 на вулиці Джаудата Файзі сталися стрілянина і вибух.
- Спочатку ЗМІ повідомляли, що бійню в школі влаштували два підлітки. Однак, пізніше з'явилася інформація, що Ільназ Галявієв діяв один, його затримали.
- В результаті стрілянини загинули дев'ять осіб. Повідомлялося, що двоє школярів розбилися на смерть при спробі врятуватися.
- Злочинець купив рушницю в Йошкар-Олі. Момент покупки зброї зняли камери відеоспостереження.
- На допиті Галявієв називав себе "богом «і розповів, що минулого літа в ньому»почав пробуджуватися монстр". Мотивом нападу він назвав ненависть до людей як таким.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці.