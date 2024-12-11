У Пентагоні видали застереження для Китаю, яке більше схоже на пораду.

Катастрофа російського бліцкригу на початку повномасштабного вторгнення в Україну має непокоїти Китай, який, ймовірно, зараз готується до власного вторгнення на Тайвань. Про це на експертній конференції в Британії заявила заступниця міністра оборони США Кетлін Гікс, повідомляє Newsweek.

"Ранні труднощі Москви на полі бою повинні викликати серйозне занепокоєння в Пекіні. Це особливо актуально, оскільки Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) має набагато менше досвіду в сучасній війні, ніж російська армія; НВАК не брала участі у війнах вже 40 років", – заявила Гікс.

Newsweek зазначив, що Кремль сподівався здійснити блискавичне вторгнення в Україну і покінчити з українським суверенітетом за кілька днів. Однак війна триває вже майже три роки і коштувала Росії понад 700 000 солдатів убитими та пораненими.

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"Якби КНР здійснила агресію проти сусіда, вона, ймовірно, виявила б те, що Росія втямила в Україні: що обидві сторони повинні бути готові до тривалої, затяжної боротьби, де ціна для всіх з часом тільки зростає", — додала Гікс.

Ситуація довкола Тайваню: останні новини

Як писав УНІАН, на думку американських військових аналітиків, Китай вже майже завершив приготування своєї армії та військової промисловості до спроби силового захоплення Тайваню. Острівна держава сподівається на допомогу США, але експерти попереджають, що китайське вторгнення може статися саме у той момент, коли Америка найменш готова відстоювати свої геополітичні інтереси – за президента Трампа.

Своєю чергою Тайвань теж докладає зусиль, аби підготуватися до можливого нападу Китаю. І показово, що тайванці уважно вивчають саме досвід України, якій теж доводиться відбиватися від агресії значно потужнішого сусіда.

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