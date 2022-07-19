Путін та його посіпаки помилково вважали, що зможуть захопити нашу країну за тиждень, тому не продумали питання логістики.

Генерал-лейтенант у відставці, екс-заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко назвав стратегічну помилку Росії. Путін та його посіпаки помилково вважали, що зможуть захопити нашу країну за тиждень, тому не продумали питання логістики.

Про це генерал розповів в інтерв'ю "Обозревателю".

Романенко прокоментував заяву розвідки Великобританії щодо втрати наступального імпульсу. РФ дійсно втратила таку можливість, проте радіти ще зарано.

"Наше наступне завдання в оборонній операції – зупинити противника на всій лінії фронту. Це дуже важливо. Якби це вдалося зробити, перевести їх в оборону по всьому фронті, тоді можна було б говорити про закінчення поточного етапу", - розповів генерал.

За словами Романенка, нині США, можливо, вже готові надати нам ракети HIMARS. Якщо ми отримаємо ракети дальністю 300 кілометрів, ЗСУ зможуть ще ефективніше бити по складах окупантів. Це має стратегічне значення.

"Одна з головних причин, чому ворог програв першу стратегічну наступальну операцію – помилки в управлінні та логістиці. Було багато угруповань від армій, які заходили в Україну, і всіма керував генеральний штаб у Москві. Це неправильно. Це як битися розчепіреними пальцями.

Проблеми з логістикою були пов'язані з тим, що цим угрупованням було видано боєприпаси, пальне та інше, щоб ті за тиждень закінчили вирішення всіх питань. Але оскільки бліцкриг зірвався і провалився, подальше забезпечення – пальним, продовольством, боєприпасами – не здійснювалося. Логістика була незадовільною", - розповів генерал.

Романенко зазначив, що проблеми РФ з логістикою допомогли нашим військовим. ЗСУ змусили окупантів вийти з наших північних областей. Після цього противнику довелося перегрупуватися і зайти зі сходу і півдня.

"Тепер нашими високоточними HIMARS ми порушуємо систему управління ворога та логістичне забезпечення. На початку повномасштабної війни росіяни самі погано працювали у цих напрямах, але зробили висновки та роботу над помилками. Зате тепер ми вже завдаємо ударів по пунктах управління і по складах", - підкреслив Романенко.

За словами генерала, ми обрали тактику зниження бойового потенціалу ворога. Наші військові знищують склади окупантів, підривають їхню логістику та вирівнюють перевагу противника.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Росія кидає у найризиковіші атаки представників нацменшин. Серед окупантів росте незадоволення.

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