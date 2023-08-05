Дружина Дональда Трампа не була присутня ні на одному судовому засіданні чоловіка.

Дональд Трамп продовжує ходити по судах після арешту і притягнення до відповідальності за змову з метою скасування результатів президентських виборів 2020 року. Його дружина Меланія Трамп повністю зникла з поля зору.

Видання Independent пише, що поки 45-й президент критикував обвинувальний висновок, закликав перенести "фальшиву" справу з Вашингтона, де "неможливо домогтися справедливого судового розгляду", його дружина не була присутня на судовому розгляді у вже третій кримінальній справі.

Повідомляється, що Меланія Трамп відмовлялася з'являтися разом з чоловіком в ході передвиборної кампанії і на виступах в рамках численних кримінальних справ в Нью-Йорку і Флориді.

Відео дня

Минулого місяця The New York Times повідомила, що колишня перша леді зосередилася на допомозі 17-річному синові Баррону Трампу вступити до коледжу. Повідомляється також, що у неї невелике коло спілкування, вона вважає за краще проводити час з батьками, сином та "жменькою старих друзів", а також відвідує перукарів й консультується зі стилістом Ерве П'єром.

Хоча вона іноді зустрічається зі своїм чоловіком за вечерею, але не хоче брати участь у судах чи президентській кампанії 2024 року. У квітні повідомлялося, що Меланія пропустила поїздку Трампа з Флориди до Нью-Йорка.

Колишній прес-секретар Білого дому Трампа Стефані Гришам сказала CNN, що Меланія "знає", що "відбувається" з її чоловіком, але з'явиться "коли захоче".

"Вона знає, коли йому пред'являть звинувачення, вона знає, що відбувається, вона дивиться ЗМІ стільки ж, скільки і він", - зазначила Гришам.

Спроба Трампа скасувати результати виборів у 2020 році - що відомо

1 серпня Дональду Трампу пред'явили кримінальні звинувачення у зв'язку з його спробами скасувати поразку на президентських виборах у 2020 році.

Згідно зі звинуваченням, Трамп вступив у змову з метою не дозволити Конгресу підтвердити перемогу Джо Байдена і таким чином позбавив американців законного права на чесні вибори.

Вас також можуть зацікавити новини: