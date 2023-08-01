Опитування свідчить, що Трамп користується популярністю серед різних представників Республіканської партії.

На наступних президентських виборах у США кандидатом від Республіканської партії може стати Дональд Трамп.

Скандальний політик випереджає конкурентів, які теж хочуть бути номінованими на участь у президентській гонитві, інформує The New York Times.

Кандидатуру Трампа підтримують 54% респондентів, його найближчий конкурент, губернатор від Флориди Рон Десантіс, набирає лише 17%. Жоден інший кандидат не набрав більше 3%.

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Опитування свідчить, що Трамп користується популярністю серед різних представників Республіканської партії. Різні соціальні групи у різних регіонах підтримують Трампа.

Вибори в США в 2024 році і наслідки для України - головне

У 2024 році в США пройдуть чергові президентські вибори. Демократичну партію представить чинний президент Байден, а від республіканців можуть бути колишній президент США Дональд Трамп, губернатор Флориди Рон Десантіс і колишній віце-президент Майк Пенс.

ЗМІ писали, що американці не хочуть бачити у Білому домі ані Байдена, ані Трампа.

Трамп вимагає від Конгресу США припинити військову допомогу Україні. Можна припустити, що його перемога на виборах стане катастрофою для України.

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