Раніше Байден заявив, що вважає Путіна вбивцею.

У Білому домі не знають, чи зможе найближчими днями президент США Джо Байден провести онлайн-переговори з Володимиром Путіним.

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Як повідомляє "Дождь", про це на брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі. Вона нагадала, що Байден нещодавно вже спілкувався з Путіним.

За словами Псакі, Білий дім "знаходиться в контакті з російською владою на всіх рівнях".

«Але мені поки нічого повідомити вам про майбутні зустрічі, завтра президент буде в Джорджії і буде дуже зайнятий", - відповіла вона на відповідне запитання одного з журналістів.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий провести публічні переговори в онлайн-режимі з лідером США Джо Байденом. При цьому, він запропонував це зробити в п'ятницю або понеділок.

Ця пропозиція послідувала після того, як Байден в інтерв'ю погодився зі словами, що Путін - "вбивця". Крім того, американський лідер додав, що відносини між Москвою і Вашингтоном досягли гіршої точки за весь час після холодної війни.

Що сказав Байден про Путіна

У великому інтерв'ю для ABC News Байден заявив, що вважає Путіна вбивцею.

Президент США зазначив, що Путін заплатить за свої злочини, зокрема йшлося про масштабні зусилля Росії очорнити репутацію Байдена напередодні президентських виборів. Він додав, що вже попереджав російського президента про це під час телефонної розмови наприкінці січня.

Після слів Байдена про "Путіна-вбивцю" Росія відкликала на консультації свого посла з Вашингтона. У Москві також звинуватили США в тому, що відносини між країнами в жалюгідному стані.

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Автор: Дмитро Захаров