За його словами, він готовий вести розмову з американським президентом вже завтра і публічно.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий провести публічні переговори в онлайн-режимі з лідером США Джо Байденом. При цьому, він запропонував це зробити в п'ятницю або понеділок.

Як пише Reuters, про це російський президент сказав в ефірі державного телебачення. За його словами, він готовий обговрити двосторонні відносини зі США, а також інші проблеми, такі як регіональні конфлікти.

Читайте такожThe Times: Між США і Росією назріває кібервійнаПутін додав, що накаже міністру закордонних справ Сергію Лаврову підготувати такі переговори з президентом США. Цікаво те, що такі коментарі він зробив через день після того, як Байден в інтерв'ю погодився зі словами, що Путін - "вбивця". Крім того, американський лідер додав, що відносини між Москвою і Вашингтоном досягли найгіршої точки за весь час після Холодної війни.

Що сказав Байден про Путіна

У великому інтерв'ю для ABC News Байден заявив, що вважає Путіна вбивцею.

Президент США зазначив, що Путін заплатить за свої злочини, зокрема йшлося про масштабні зусилля Росії очорнити репутацію Байдена напередодні президентських виборів. Він додав, що вже попереджав російського президента про це під час телефонної розмови наприкінці січня.

Після слів Байдена про "Путіна-вбивцю" Росія відкликає на консультації свого посла з Вашингтона. У Москві також звинуватили США у тому, що відносини між країнами у жалюгідному стані.

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Переклад: Лесь Димань