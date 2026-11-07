Демократи здобули владу в Конгресі США: FT пояснило, як це допоможе Україні

Ця перемога несе важливі новини для України.

Хоча Республіканська партія зазнала болісної поразки на проміжних виборах цього тижня, зусилля президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні тривають – переговірники зі США, Росії та України мають зустрітися наступного тижня в Абу-Дабі.

Тепер, коли демократи контролюють обидві палати Конгресу, законодавці мають намір використати свої повноваження у сфері бюджету та нагляду, щоб посилити підтримку України та запровадити нові санкції проти російської економіки, пише Financial Times.

Демократи на Капітолійському пагорбі готують новий пакет військової допомоги Києву, обсяг якого, за словами одного з помічників-демократів у комітеті Палати представників з питань закордонних справ, може становити близько 15 мільярдів доларів.

Відео дня

Перемога демократів виявилася дуже своєчасною

У матеріалі йдеться про те, що перемога демократів припала на момент, коли Україна переживає, ймовірно, найважчу зиму за час війни. Росія систематично атакує енергетичну інфраструктуру країни, а перехоплювачів для систем Patriot, необхідних для захисту України, катастрофічно не вистачає.

Прихильники Києва розраховують на так званий період "кульгавої качки" – до того, як новий склад Конгресу буде приведений до присяги в січні, щоб забезпечити більш оперативну допомогу.

Допомога у сфері енергетики "займає дуже, дуже високе місце в нашому списку" на цей період, заявив помічник-демократ із комітету.

Законодавці, найімовірніше, скористаються щорічним законом про оборонний бюджет (NDAA), який має бути ухвалений до закінчення роботи нинішнього Конгресу, як інструментом підтримки Києва.

Мелінда Херрінг, старша радниця адвокаційної групи "Разом за Україну", зазначила: "Я очікую, що захисники України внесуть поправки під час розгляду NDAA щодо кількох питань: щодо санкцій, розвідувальної підтримки, перехоплювачів, а також щодо Starlink і Starfield".

Один із акцентів – закон про санкції проти РФ

Головним пріоритетом для демократів у новому Конгресі буде зміна закону про санкції проти Росії, названого на честь покійного сенатора Ліндсі Грема. Цей закон, ухвалений за широкої двопартійної підтримки, зобов’язує запровадити фінансові санкції проти оборонного та енергетичного секторів Росії.

Але минулого місяця Трамп скористався широкими повноваженнями щодо звільнення від санкцій і вивів Москву з-під їхньої дії одразу після укладення з кремлівським диктатором Володимиром Путіним угоди про випуск російського дизельного палива на світові енергетичні ринки.

"Ми збираємося внести поправки до закону Грема. Півтора року пішло на те, щоб запровадити санкції проти Росії, а їх одним розчерком пера скасували", – зазначив інший помічник-демократ із комітету.

Без більшості у дві третини в обох палатах демократи не зможуть перешкодити Трампу накладати вето на закони без підтримки з боку республіканців. Але помічники з комітету заявляють, що вони прагнутимуть посилити контроль над мережею супутникового зв’язку Starlink, що належить Ілону Маску і яку використовує Україна.

Помічник-демократ із комітету з закордонних справ Сенату повідомив, що комітет поінформував Маска про необхідність зберегти всі документи, пов’язані зі сповільненням роботи, а також надсилає запити до портів, банки та організації, залучені до угоди Трампа з Росією щодо дизельного палива.

Україна тривалий час користувалася двопартійною підтримкою в Конгресі

Однак, як повідомляють журналісти, багато хто з республіканських захисників Києва, зокрема сенатори Том Тілліс, Мітч Макконнелл і Сьюзан Коллінз, або виходять на пенсію, або залишають свої посади після поразки на виборах. Тому пошук нових прихильників матиме вирішальне значення для формування супербільшості, здатної подолати вето в Конгресі.

Тим часом Україна діє обережно. Президент України Володимир Зеленський нещодавно висловив надію, що новий Конгрес відновить переговори "про потужну фінансову підтримку України або надання Україні зброї".

"Не думаю, що щось радикально зміниться, зовнішня політика залишається прерогативою президента", – заявив депутат від правлячої партії "Слуга народу" та голова комітету Верховної Ради з питань закордонних справ Олександр Мережко.

Він наголосив, що йому просто хотілося б, щоб ситуація не погіршувалася далі. Це стосується скасування нових санкцій проти Росії або укладення нових угод.

Інші новини про минулі вибори в США

Раніше УНІАН повідомляв, як поразка Республіканської партії вплине на підтримку України з боку США. Кореспондентка France 24 Еммануель Шазе розповідає, що в Києві зараз панує обережний оптимізм. Українці розуміють, що зовнішню політику США досі визначає Білий дім.

Крім того, ми також розповідали, що перемога демократів у Конгресі потенційно може відкрити Україні шлях до нової допомоги з боку США. Відкритим залишається питання, чи вдасться демократам це зробити в умовах опору з боку Трампа.

Вас також можуть зацікавити такі новини: