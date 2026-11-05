У Reuters назвали напрямки, в яких може змінитися зовнішня політика США

Видання навело кілька способів, за допомогою яких Конгрес під контролем демократів може обмежити зовнішню політику Трампа.

На нещодавніх проміжних виборах Демократична партія здобула контроль над Сенатом і Палатою представників США, що дає їй значні важелі впливу у Вашингтоні після двох років домінування республіканців. Про це пише Reuters.

Під час передвиборчої кампанії демократи стверджували, що республіканці дозволили адміністрації президента Дональда Трампа привласнити собі закріплені в Конституції повноваження Конгресу, що стосуються оголошення війни та витрачання бюджетних коштів. Тепер очікується, що демократи спробують обмежити ці повноваження.

Видання навело деякі способи, за допомогою яких Конгрес під контролем демократів може обмежити зовнішню політику Трампа.

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Підтримка України

Зазначається, що Трамп практично повністю припинив пряму фінансову та військову допомогу Україні, незважаючи на широку підтримку такої допомоги як з боку демократів, так і республіканців у Конгресі.

Більше того, він викликав невдоволення серед членів Конгресу (включно з багатьма республіканцями), скасувавши санкції щодо російського дизельного палива та енергоносіїв - всього через кілька тижнів після того, як сам же підписав закон про їхнє введення. Видання пише:

"З січня, отримавши контроль над обома палатами, демократи зможуть визначати порядок денний голосувань. Це дозволить їм схвалити новий пакет допомоги Україні - рішення, яке, найімовірніше, набере необхідну для подолання вето Трампа більшість у дві третини голосів. За словами помічників демократів, підтримка Києва є для них пріоритетним завданням".

Демократи також можуть зосередитися на інших діях Трампа. Наприклад, член Палати представників від штату Нью-Йорк, демократ Грегорі Мікс, який, ймовірно, очолить комітет із закордонних справ, вніс на розгляд двопартійний законопроект, покликаний заблокувати план Трампа щодо повернення російського дизельного палива на світовий ринок.

Важливо, що хоча остаточний розклад сил у Конгресі ще не визначений, підтримка України - як з боку демократів, так і з боку багатьох республіканців, які підтримують Трампа, - історично була настільки сильною, що в Конгресі може набратися достатньо голосів для подолання вето Трампа.

Війна з Іраном

Видання нагадало, що Трамп не заручився схваленням Конгресу перед тим, як 28 лютого, діючи спільно з Ізраїлем, розпочав військові дії проти Ірану. Демократи неодноразово голосували за припинення конфлікту, якщо президент не отримає відповідного дозволу від законодавців. Одна з таких резолюцій була ухвалена і Палатою представників, і Сенатом (за підтримки низки республіканців), однак адміністрація Трампа проігнорувала її.

Тепер, отримавши нові важелі впливу, демократи можуть скоротити видатки на оборону або заблокувати затвердження кандидатур на державні посади, щоб змусити Трампа звернутися до Конгресу за дозволом на продовження військових дій. Вони також можуть вимагати, щоб представники адміністрації інформували законодавців і громадськість - зокрема під час відкритих слухань - про свої плани.

Припинення допомоги Ізраїлю

Зазначається, що підтримка Ізраїлю серед демократів різко впала через його дії під час війни в секторі Газа, в результаті якої загинули десятки тисяч палестинських мирних жителів. Свою роль зіграли й триваючі насильства на окупованому Ізраїлем Західному березі річки Йордан, а також тісний союз прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з республіканцями.

Демократи можуть обмежити або повністю припинити військову допомогу Ізраїлю. Вона включає базовий обсяг у 3,8 мільярда доларів на рік, а також додаткові мільярди, виділені після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, який спровокував руйнівну військову кампанію Ізраїлю в секторі Газа. У матеріалі зазначено:

"Цього літа майже половина демократів у Палаті представників проголосувала за припинення допомоги Ізраїлю. Деякі з тих, хто виступив проти цієї пропозиції - наприклад, Мікс, - підтримали введення обмежень на постачання Ізраїлю певних видів озброєння, зокрема важких авіабомб".

Відновлення іноземної допомоги

Важливо, що демократи набагато частіше, ніж республіканці з табору Трампа, виступають за обмеження військових витрат. Цього року Трамп запропонував безпрецедентне збільшення військового бюджету - на 67 %, до 1,5 трильйона доларів, - однак демократи заблокували цю ініціативу в Сенаті. Своє рішення вони пояснили тим, що Трамп відмовився консультуватися з Конгресом щодо можливого конфлікту з Іраном, а також тим, що він запропонував радикально скоротити соціальні програми.

Крім того, Трамп призупиняв або скасовував виділення мільярдів доларів у якості іноземної допомоги, схваленої Конгресом. Багато демократів обурені цими скороченнями і заявляють, що спробують відновити фінансування. У минулому - зокрема під час першого президентського терміну Трампа - і демократи, і республіканці активно підтримували надання допомоги іншим країнам.

Поразка республіканців на виборах

Раніше повідомлялося, що спікер Майк Джонсон піде з посади головного лідера республіканців у Палаті представників США після поразки Республіканської партії на виборах, завершивши свій стрімкий зліт до влади, що розпочався три роки тому.

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