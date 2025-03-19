Дані про 30 тис. викрадених росіянами українських дітей можуть зникнути назавжди, що допоможе Путіну уникнути відповідальності.

Адміністрація президента США Дональда Трампа зупинила програму, яка допомагає відстежувати тисячі українських дітей, викрадених Росією.

Як пише Reuters, демократи мають намір звернутися до адміністрації Трампа з проханням відновити програму, і застосувати санкції для покарання винних.

Адміністрація Трампа завершила фінансовану урядом ініціативу, очолювану Лабораторією гуманітарних досліджень Єльського університету (Yale HRL), яка відстежувала масову депортацію дітей з України, заявили законодавці.

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Через це розслідувачі втратили доступ до масивів даних, включно із супутниковими знімками та іншою інформацією, про приблизно 30 тис. дітей, викрадених з України.

"У нас є підстави вважати, що дані зі сховища були назавжди видалені. Якщо це правда, це матиме руйнівні наслідки", - заявили демократ.

Джерело видання, знайоме з програмою відстеження, сказало, що скасування контракту Держдепартаменту з Yale HRL призвело до видалення доказів військових злочинів на суму $26 млн, і це може захистити російського диктатора Путіна.

"Вони взяли $26 млн із грошей платників податків США, використаних для даних про воєнні злочини, і кинули їх у подрібнювач деревини, включно з досьє на всіх дітей", - сказало джерело.

"Якщо ви хочете захистити президента Путіна від судового переслідування, ви знищуєте цю штуку. І вони це зробили. Це остаточна версія, прийнятна для суду, з усіма метаданими", - прокоментувало джерело.

У листі членів Палати представників також міститься заклик до адміністрації Трампа запровадити санкції для покарання посадових осіб у РФ і Білорусі, які брали участь у переміщенні дітей.

"Ці кричущі, відкрито визнані порушення прав дітей, що надаються міжнародним правом, вимагають наслідків", - йдеться в листі.

У листі також ідеться, що Єльська школа прав людини більше не має доступу до супутникових знімків, необхідних для відстеження переміщень викрадених дітей.

"Наш уряд надає необхідну послугу - ту, яка не вимагає передачі зброї або грошей Україні - для досягнення благородної мети порятунку цих дітей. Ми повинні негайно відновити роботу, щоб допомогти Україні повернути цих дітей додому", - йдеться в листі законодавців.

Ордер на арешт Путіна

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової та Путіна у зв'язку з викраденням українських дітей.

17 березня стало відомо, що США припинили підтримку Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України, який збирав докази для переслідування Путіна.

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