Адміністрація президента США Дональда Трампа зупинила програму, яка допомагає відстежувати тисячі українських дітей, викрадених Росією.
Як пише Reuters, демократи мають намір звернутися до адміністрації Трампа з проханням відновити програму, і застосувати санкції для покарання винних.
Адміністрація Трампа завершила фінансовану урядом ініціативу, очолювану Лабораторією гуманітарних досліджень Єльського університету (Yale HRL), яка відстежувала масову депортацію дітей з України, заявили законодавці.
Через це розслідувачі втратили доступ до масивів даних, включно із супутниковими знімками та іншою інформацією, про приблизно 30 тис. дітей, викрадених з України.
"У нас є підстави вважати, що дані зі сховища були назавжди видалені. Якщо це правда, це матиме руйнівні наслідки", - заявили демократ.
Джерело видання, знайоме з програмою відстеження, сказало, що скасування контракту Держдепартаменту з Yale HRL призвело до видалення доказів військових злочинів на суму $26 млн, і це може захистити російського диктатора Путіна.
"Вони взяли $26 млн із грошей платників податків США, використаних для даних про воєнні злочини, і кинули їх у подрібнювач деревини, включно з досьє на всіх дітей", - сказало джерело.
"Якщо ви хочете захистити президента Путіна від судового переслідування, ви знищуєте цю штуку. І вони це зробили. Це остаточна версія, прийнятна для суду, з усіма метаданими", - прокоментувало джерело.
У листі членів Палати представників також міститься заклик до адміністрації Трампа запровадити санкції для покарання посадових осіб у РФ і Білорусі, які брали участь у переміщенні дітей.
"Ці кричущі, відкрито визнані порушення прав дітей, що надаються міжнародним правом, вимагають наслідків", - йдеться в листі.
У листі також ідеться, що Єльська школа прав людини більше не має доступу до супутникових знімків, необхідних для відстеження переміщень викрадених дітей.
"Наш уряд надає необхідну послугу - ту, яка не вимагає передачі зброї або грошей Україні - для досягнення благородної мети порятунку цих дітей. Ми повинні негайно відновити роботу, щоб допомогти Україні повернути цих дітей додому", - йдеться в листі законодавців.
Ордер на арешт Путіна
У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової та Путіна у зв'язку з викраденням українських дітей.
17 березня стало відомо, що США припинили підтримку Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України, який збирав докази для переслідування Путіна.