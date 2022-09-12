У партії "Зелених" наголосили, що потрібно зосередитись на потребах України.

Після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині деякі партії Бундестагу вимагають від уряду Німеччини посилити підтримку України зброєю.

Про це пише видання Spiegel.

Лідер коаліційної партії "Зелених" Омід Нуріпур закликав поставити німецьку зброю напередодні зими.

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"Ми маємо зосередитись на потребах України. Прямо зараз, доки не настала зима, ми маємо підтримати Україну у звільненні якомога більшої частини своєї країни цього року. Всі в уряді знають, що можна зробити більше. Потрібно не тільки проводити кругові обміни зброєю, а й, по можливості, безпосередньо зі складів Бундесверу та промисловості", - заявив він.

Водночас депутат Бундестагу від "вільних демократів" Маркус Фабер закликав до прямої поставки бронетранспортерів Marder.

"З нашими бронемашинами звільнення йшло б швидше, і загинуло б менше українців", - пояснив свою позицію він.

Міністр фінансів Крістіан Лінднер зазначив, що "ми маємо щодня перевіряти, чи можемо ми зробити більше, щоб допомогти їй у цій війні".

Крім того, представник оборонної політики опозиційної фракції ХДС/ХСС Флоріан Хан також виступив у підтримку України.

"Нинішній розвиток подій в Україні показує, що за наявності необхідних засобів прагнення Путіна до вторгнення може бути успішно відбите. Берлін повинен нарешті відмовитися від свого небажання і поставити більше зброї. Що раніше Росія зрозуміє, що вона не досягне військового успіху, то швидше можуть відбутися справжні мирні переговори", - підсумував він.

Нагадаємо, дещо раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина має продовжувати постачати зброю Україні для боротьби з російськими загарбниками.

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