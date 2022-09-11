Анналена Бербок запевнила, що Німеччина повністю підтримує Україну й постачатиме стільки зброї, скільки необхідно.

Німеччина змінила свою позицію щодо надання військової допомоги Україні на протилежну після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), передаєх РБК-Україна.

"Ми на 150% на боці України й українського народу. І ми будемо з ними стільки, скільки Україна та український народ потребуватимуть нашої підтримки", - заявила Бербок.

Відео дня

Вона пояснила, що до 24 лютого Німеччина не постачала Україні зброю, оскільки це могло стати для Росії підставою до вторгнення, але зараз ситуація змінилася на 180 градусів.

"Ми постачатимемо Україні зброю стільки, скільки в цьому буде необхідність", - сказала Бербок.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети. Також у окупованих районах росіяни скоюють воєнні злочини, катуючи й жорстоко вбиваючи цивільне населення.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

Початкова спроба росіян захопити Київ блискавичним штурмом була зірвана, що змусило російську армію перегрупуватися та зосередитися на артилерійській кампанії на сході. Двосторонні переговори про припинення вогню були зірвані після виявлення доказів воєнних злочинів, скоєних російськими окупаційними військами у квітні.

Дії Росії були засуджені західними країнами, які запровадили санкції проти Москви. Утім, "бучанські кати" отримують зарплатню в російському "Газпромбанку", який досі уникнув масштабних санкцій Заходу.

Вас також можуть зацікавити новини: