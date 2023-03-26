Понад 60 людей зникли безвісти.

Після того, як влада Тунісу активізувала репресивні дії проти мігрантів з інших країн Африки, що не мають документів, потоки мігрантів хлинули до Європи з новою силою. За останні кілька днів біля узбережжя Тунісу затонули кілька човнів, якими мігранти намагалися дістатися Італії. Італійська влада напередодні звинувачувала Росію у навмисному генеруванні хвиль біженців.

Як пише The Guardian, тільки на одному з човнів, що перевозив мігрантів через Середземне море до Італії, загинули щонайменше 19 людей з Африки. Загалом за останні чотири дні п'ять човнів з мігрантами затонули біля південного міста Сфакс в Тунісі, яке наразі є ключовим пунктом відправлення для мігрантів. Внаслідок цього 67 людей зникли безвісти, дев'ятеро загинули.

Як повідомила берегова охорона Тунісу, з одного з човнів було врятовано п’ятьох людей. Ще близько 80 човнів, що прямували до Італії, берегова охорона зупиняла. Було затримано понад 3 тисячі осіб, переважно вихідців з країн Африки, що розташовані на південь від Сахари. Італійська берегова охорона повідомила раніше цього тижня про порятунок 750 людей.

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Ситуація в Тунісі - що варто знати

Минулого місяця президент Тунісу Каїс Саєд публічно напав на мігрантів з інших частин Африки, що перебувають в країні. Він заявив, що нелегальна міграція нібито є частиною міжнародної змови з метою змінити демографічну картину в його країні. За повідомленнями ЗМІ, ця промова супроводжувалася обшуками мігрантів, виселенням їх з домівок та іншими репресивними заходами.

На цьому тлі чимало мігрантів ухвалили рішення залишити країну. За перші тижні 2023 року, за даними ООН, щонайменше 12 000 людей з Тунісу потрапили в Італію. За аналогічний період минулого року – 1300 осіб.

За повідомленням італійського агентства новин ANSA, тільки за одну добу понад 2000 шукачів притулку прибули на італійський острів Лампедуза. На цьому тлі прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна зіткнеться з великим потоком мігрантів з півночі Африки, якщо стабільність у Тунісі не буде забезпечено. Вона закликала міжнародних партнерів та МВФ вжити заходів.

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