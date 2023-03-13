"Група Вагнера", що діє в Африці, навмисно генерує там хвилі біженців, вважає Рим.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто звернувся за допомогою до НАТО та Європейського Союзу через зростаючий потік нелегальних мігрантів з Африки, який генерує Росія. Про це пише Bloomberg.

За словами міністра, потік нелегалів, які прибувають через Середземне море, зростає експоненціально. Крозетто впевнений, що це є "частиною чіткої стратегії гібридної війни", яку Росія веде проти Європи.

Він зазначив, що російська воєнізована "група Вагнера" спеціально створює кризи в деяких африканських країнах, де у неї є вплив, що і провокує хвилі біженців. За словами Крозетто, ці хвилі мігрантів слід розглядати як частину більш широкої глобальної конфронтації між Заходом і Росією.

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"Південний фланг Європи з кожним днем стає все більш небезпечним", - сказав міністр.

За його словами, якщо партнери залишать Італію наодинці з цією проблемою, це може призвести до появи "тріщин" в НАТО.

Мігранти-нелегали як зброя Росії

Використовувати нелегальних мігрантів для атак проти країн Європи активно почав режим Лукашенка у 2021 році. Як стверджує польська влада, спецслужби Білорусі спеціально привозили жителів Африки і Азії в свою країну і потім інструктували їх, як штурмувати польський кордон.

На думку польського прем'єра Матеуша Моравецького, насправді за цією гібридною атакою на ЄС стояв не Лукашенко, а Путін.

"Це була спроба підірвати цілісність Євросоюзу, а також спроба дестабілізувати Польщу, щоб, коли Росія напала на Україну, ми більше не могли приймати українських біженців", – заявив нещодавно Моравецький.

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