Союзники наполягають, що ніхто не чинить тиску на Україну з метою вступу в переговори з РФ.

Деякі союзники України починають говорити про те, чим може закінчитися боротьба з російським вторгненням, що викликає побоювання в низці інших західних столиць, що ці зусилля можуть призвести до того, що Київ буде змушений піти на передчасне припинення вогню. Про це пише Bloomberg.

За даними джерел видання, у рамках обговорення стратегії на наступний рік офіційні особи все більш серйозно розглядають можливість завершення війни шляхом переговорів. Співрозмовники підтвердили, що рішення про переговори ухвалюватиме Київ і що ніхто не чинить тиску на Володимира Зеленського.

"Але в міру того, як війна наближається до нової зими, на полі бою не видно жодних ознак прориву. Це спонукає деяких офіційних осіб союзників почати вивчати можливості виходу з глухого кута за допомогою дипломатії", - сказано в матеріалі.

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Зазначається, що Москві насилу вдається просуватися вперед, але її ракети знищили значну частину енергетичної інфраструктури України. Це викликає побоювання - як країна переживе цю зиму.

"Переговори про припинення бойових дій повинні будуть вирішити ключову проблему: як зробити так, щоб Україна не стала вразливою для майбутнього російського нападу. Водночас запевнити своїх союзників, що вони не будуть втягнуті в прямий конфлікт із Кремлем. Будь-які переговори також повинні будуть подолати гірку спадщину Мінських угод, які були узгоджені після захоплення Криму у 2014 році", - сказано в статті.

Один з європейських чиновників з питань оборони також зазначив, що європейський уряд поділяє побоювання, що після укладення угоди Путін скористається невпевненістю Заходу.

Деякі союзники вважають, що час між листопадовими виборами в США і президентською інавгурацією в січні наступного року може надати вікно можливостей. Адміністрація Байдена, що йде, може мати більше політичної свободи для укладення угоди.

"Траєкторія військового конфлікту в найближчі два місяці буде вельми "крутою". У базовому передбачуваному варіанті військові дії продовжаться після інавгурації. Але ймовірність альтернативних сценаріїв також висока", - додало джерело Bloomberg.

"План перемоги" Зеленського - деталі

Очікується, що Зеленський наполягатиме на вступі до НАТО і ЄС, укладенні економічних і безпекових угод, а також на продовженні постачання більш сучасної зброї в межах свого "плану перемоги".

Зеленський має представити його президенту США Джо Байдену, коли вони зустрінуться в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН наприкінці цього місяця. Він також хоче поділитися планами з кандидатами в президенти Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

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