За словами президента, план перемоги України вже виписаний на 90%.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна ознайомить союзників з Планом перемоги у війні наступного тижня. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

Президент зазначив, що впродовж усього дня в різних форматах відбувалися наради з підготовки українського Плану перемоги. Зокрема, на нарадах йшлося про реальне наповнення всіх пунктів цього плану.

"Військове наповнення, політичне, дипломатичне, економічне. Залучені ключові особи за кожним напрямом. І необхідні для України кроки вже визначені, абсолютно чітко. Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру – реального, справедливого миру. Для кожного кроку є й чіткий перелік пунктів, що саме необхідно, що саме працюватиме на посилення. Жодної неможливої речі там немає", - повідомив Зеленський.

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Як відзначив глава держави, вже більш ніж на 90% усе виписано.

"І в комплексі цей пакет може забезпечити правильний розвиток ситуації не тільки для України, а й для всіх у світі, хто цінує міжнародне право. Вже на наступний тиждень ми готуємо План перемоги для представлення союзникам", - наголосив президент.

"План перемоги" України - деталі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 вересня, радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко зазначив, що можливість завдавати ракетних ударів вглиб російської території є важливою частиною "плану перемоги" України. Мається на увазі про завдання ударів по російським аеродромам, військовим базам і сховищам.

За словами Лещенка, про український план хочуть почути у Білому домі і планується зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом під час Генеральної асамблеї ООН.

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