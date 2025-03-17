Голові проросійської румунської партії "SOS Румунія" Діані Йованович-Шошоаке заборонено в’їзд до нашої країни протягом 3 років.

Служба безпеки на 3 роки заборонила в’їзд в Україну голові проросійської румунської партії "SOS Румунія" Діані Йованович-Шошоаке, яка підтримує війну Росії проти України.

Як зазначають в українській спецслужбі, зарубіжна політикиня пише листи кремлівському диктатору Володимиру Путіну, в яких вихваляє повномасштабне вторгнення РФ і закликає до захоплення нашої держави.

Водночас Шошоаке ставить під сумнів національний суверенітет та міжнародно визнані кордони України, зокрема в її західних та південно-західних регіонах.

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Крім того, вона регулярно поширює наративи Кремля під час своїх публічних виступів на території Румунії та інших країн Євросоюзу.

Діана Шошоаке - що відомо про скандальну політикиню

Як повідомляв УНІАН, влітку минулого року румунська політикиня Діана Шошоаке заявила, що в Україні нібито процвітає "диксримінація" румунської меншини.

Днями стало відомо, що Шошоаке написала листа російському диктатору Путіну, в якому поскаржилася на недопуск до виборів президента та зазіхнула "на румунські території, незаконно утримувані Україною через несправедливий пакт Ріббентропа-Молотова".

Крім того, скандальну лідерку партії вдруге не допускають до президентських виборів. Повʼязано це з її антиконституційними заявами. Сама ж Шошоаке переконана – справа не в цьому. На її думку, усьому виною її заклики про налагодження "добрих відносин" з Росією. Політикиня каже, що в Румунії панує "справжня диктатура".

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