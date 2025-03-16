Це не перший дивний крок одіозної Шошоаке.

Відома своїми одіозними заявами проросійська румунська політикиня Діана Шошоаке написала листа російському диктатору Володимиру Путіну. У ньому вона поскаржилася на недопуск до виборів президента та зазіхнула на території України.

Про це повідомляє "Європейська правда". Відомо, що лідерку партії S.O.S. România вдруге не допускають до президентських виборів. Повʼязано це з її антиконституційними заявами.

Сама ж Шошоаке переконана – справа не в цьому. На її думку, усьому виною її заклики про налагодження "добрих відносин" з Росією. Політикиня каже, що в Румунії панує "справжня диктатура".

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До того ж, вона зазіхнула на українські території:

"Ми маємо румунські території, незаконно утримувані Україною через несправедливий пакт Ріббентропа-Молотова, який був денонсований, і саме тому ми маємо право захищати румунів на тих територіях, які ми хочемо повернути".

У цьому контексті скандальна політикиня просить врахувати цю її вимогу "у переговорах, які відбуваються щодо миру в Україні".

Інші заяви Шошоаке

Кілька місяців тому румунська політикиня Діана Шошоаке заявила, що в Україні нібито процвітає "диксримінація" румунської меншини.

"Не знаю, чи відомо вам, але румуни в Україні не мають права говорити румунською. У нас там понад мільйон румунів, з ними погано поводяться, з 220 шкіл є лише 8 румуномовних шкіл, де не розмовляють румунською мовою. Їм заборонено говорити, молитись", – сказала вона тоді.

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