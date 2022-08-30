Обмеження також торкнуться громадських організацій, які намагатимуться вести опозиційну політику щодо диктаторського режиму.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував масштабну "перебудову" у громадянському суспільстві та партійному будівництві країни.

Про це повідомляє підконтрольне режиму агенствто "БелТА".

30 серпня на засідання у Лукашенка винесли законопроекти про "регулювання розвитку громадянського суспільства, роботи партій та громадських об'єднань у Білорусі". Деталі документів не відомі, але білоруський диктатор вже заявив, що чекає "жорстку критику", зокрема й щодо недостатньої демократичності ініціатив.

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За його словами, при майбутній реєстрації та оцінці діяльності громадських організацій і особливо партій, будуть пред'являтися якісь вимоги щодо обов'язкового дотримання державного курсу, який нібито визначать Всебілоруські національні збори.

"Які це мають бути вимоги? Як визначити, чи правильно діють партії чи ні? ВНЗ визначить контури нашого майбутнього, ту колію, якою рухатиметься держава. Присутні будуть усі. І будьте ласкаві все ось цього курсу, який там буде визначено, дотримуватися. Пішли вліво, вправо – партію чи громадський рух має бути ліквідовано. Тільки так ми можемо утримати країну у якійсь колії, у якихось рамках", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше на сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив своє цинічне привітання з Днем Незалежності України та здивував заявою про українців.

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