Лукашенко заявив, що майбутнє Європи можливе тільки в партнерстві з Білоруссю.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про "переформатування" світу.

Про це повідомляє пролукашенковский Telegram-канал "Пул Первого"

Лукашенко заявив, що майбутнє Європи можливе тільки в партнерстві з Білоруссю.

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Коментуючи нинішню кризу у світі, Лукашенко заявив:"Потрібно роздягатися, напружуватися і працювати".

"Добробуту більше не буде. Світ більше не буде іншим. Це ми побачимо найближчим часом. Йде переформатування світу", - преконаний Лукашенко.

Війна в Україні та позиція Лукашенка:

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. З перших хвилин вторгнення з'явилася інформація про готовність Білорусі виступити на боці Росії. Крім того, Білорусь надала Росії свої території для запуску ракет, якими агресор обстрілює українські міста.

31 липня британська розвідка заявила про те, що Путін посилив тиск на самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка.

24 серпня соагресор Лукашенко привітав українців з Днем незалежності та побажав "мирного неба".

26 серпня 2022 року Лукашенко заявив, що літаки Білорусі готові нести ядерну зброю РФ.

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