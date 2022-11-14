Одна з тем - застереження Росії від використання ядерної зброї в Україні.

Директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся з очільником російської розвідки Сергієм Наришкіним. Розмова пройшла в Туреччині.

Як пише у Twitter журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш, інформацію офіційно підтвердили у Білому домі. Під час зустрічі Вашингтон, зокрема, застеріг Росію від використання ядерної зброї в Україні.

"Ми дуже відкрито заявляли про те, що ми маємо канали для зв'язку з Росією з питань управління ризиками, особливо ядерними ризиками та ризиками для стратегічної стабільності. У рамках цих зусиль Білл Бернс перебуває сьогодні в Анкарі, щоб зустрітися зі своїм колегою з російської розвідки ", - цитує CNN представник Ради національної безпеки США.

Відео дня

У Раді з національної безпеки США підкреслили, що метою зустрічі Бернса не було обговорення жодного врегулювання війни.

"Він не обговорює врегулювання війни в Україні. Він передає повідомлення про наслідки застосування Росією ядерної зброї та ризики ескалації стратегічної стабільності. Він також порушить справи про несправедливо затриманих громадян США", - додав представник, заявивши, що США поінформували Україну про зустріч до поїздки Бернса:

"Ми твердо дотримуємось нашого основного принципу: нічого про Україну без України"

У Раді з нацбезпеки США наголосили, що зустріч не мала на меті обговорення жодного врегулювання війни.

Загроза ядерного удару Росії - що відомо

21 вересня російський президент Володимир Путін разом з оголошенням в країні часткової мобілізації пригрозив Заходу ядерною зброєю.

Цьому слідували спроби Кремля анексувати захоплені українські регіони. В цьому контексті російські чиновники почали заявляти, що РФ застосує ядерну зброю у разі посягання на свою територію.

Проте результатів псевдореферендумів світ не визнає, а США й союзники погодилися, що Україна повинна деокупувати загарбані Москвою території.

Західні аналітики погоджуються з твердженням, що ядерний шантаж радше свідчить про непросте становище, у якому опинилась армія Росії на полі бою.

Разом з тим в українській розвідці допускають, що одного дня РФ може застосувати зброю масового знищення. США вже пригрозили "катастрофічними наслідками", якщо Путін до цього вдасться.

Всього, на думку Інституту вивчення війни, існує тільки два варіанти застосування ядерної зброї: вздовж лінії фронту і масованого удару по всій Україні. Проте жоден з них не дасть Росії реальної переваги на полі бою, оскільки ЗС РФ у нинішньому стані просто нездатні вести бій в ураженій радіацією зоні, а самі удари не дозволять повністю захопити Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: