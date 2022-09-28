Вільям Бернс також прокоментував ядерні погрози Путіна.

Навіть якщо в Росії мобілізують 300 тисяч чоловік, кинути їх усіх на фронт в якості гарматного м'яса не вийде. При цьому брак особового складу — це лише одна з проблем. Є ще відсутьність навчання і необхідної екіпіровки.

Такими думками поділився директор ЦРУ Вільям Бернс в інтерв'ю CBS.

"Навіть якщо він [Путін] зможе мобілізувати 300 000 солдатів, це не означає, що він зможе кинути людей як гарматне м'ясо на фронт, багато з яких не будуть добре навчені, багато з яких не матимуть потрібного спорядження, необхідної їм матеріально-технічної підтримки. Його армія має безліч проблем, і чоловіча сила — це лише одна з них", — заявив Бернс.

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Директор ЦРУ окремо прокоментував ядерні погрози Путіна. За його словами, "зараз дуже важко сказати", чи блефує президент Росії. Проте американська розвідувальна спільнота не виявила "будь-яких практичних доказів" підготовки до використання ядерної зброї.

"Що нам потрібно зробити, так це поставитися до цього дуже серйозно, стежити за ознаками реальних приготувань", — додав Бернс.

Проблеми "часткової" мобілізації в Росії

Путін оголосив про додатковий набір в армію 21 вересня. За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, планується мобілізувати 300 тисяч осіб. Однак ЗМІ дізналися, що призвати спробують мільйон громадян.

Відразу після оголошення мобілізації з Росії почали виїжджати чоловіки. Наприклад, на кордоні з Грузією утворилася 20-кілометрова черга. Тут же військові з РФ облаштували мобільний мобілізаційний пункт.

У Дагестані люди організували протести проти набору чоловіків в армію. Поліцейські на мітингах били і розганяли людей.

На проблеми з мобілізацією вказав і спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. За його словами, в Україну відправлять "низько-інтелектуальних людей з іржавими автоматами".

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