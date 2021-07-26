Соцмережі Галегова і його дружини закриті.

Диспетчер, який посадив у Білорусі літак з журналістом Романом Протасевичем, залишив країну разом з родиною.

Про це пише "Наша Нива" з посиланням на кількох диспетчерів "Белаеронавігації".

Олег Халехау працює в "Белаеронавігації" з 2010 року, він жив у Мінську зі своєю сім'єю. Після відпустки чоловік повинен був вийти на зміну, проте на роботу так і не повернувся.

"Я давно не бачив Олега. Ходять чутки, що він зник. Колеги не можуть зв'язатися з ним і переживають: зателефонувати йому неможливо, він видалив свої соцмережі. Офіційно влада нам нічого не повідомила. Але я не особливо дбаю про нього, тому що думаю, він просто перестрахувався і пішов. Він відмінний фахівець, без проблем знайде роботу в будь-якій країні", - розповів колега чоловіка.

Читайте такожУ Польщі заарештували винуватицю смертельної ДТП з українцямиЗаступник генерального директора "Білаеронавігації" Іван Герловський повідомив, що Галегов з червня у відпустці і він нічого не знає про його зникнення або звільнення.

Інший колега вважає, що чоловік міг поїхати до родичів у Грузію - Галегов етнічний грузин.

Відзначається, що телефони чоловіка і його дружини не відповідають, а їх сторінки в соціальних мережах закриті.

Посадка літака Ryanair і арешт Романа Протасевича

23 травня в Мінську вимушено посадили літак компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, через повідомлення про мінування, яке виявилося помилковим.

Для супроводу пасажирського літака Білорусь підняла в небо винищувач Міг-29. За інформацією білоруських державних ЗМІ, наказ про це віддав особисто Олександр Лукашенко.

Після екстреної посадки був затриманий Білоруський опозиційний журналіст і блогер Роман Протасевич і його подруга-росіянка Софія Сапега. Протасевичу загрожує мінімум тривалий тюремний термін за звинуваченням в організації масових заворушень.

Автор: Людмила Жерновська