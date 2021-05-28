За словами Йенса Столтенберга, важко повірити, що Білорусь могла зробити щось подібне без координації з РФ.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг висловив упевненість, що інцидент із примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську 23 травня не обійшовся без участі Росії.

Таку заяву він зробив телеканалу Sky News.

«Ми знаємо про дуже тісні відносини між Росією та Білоруссю, і тому важко повірити, що режим в Мінську може зробити щось подібне без будь-якої координації з Росією», - сказав він.

У НАТО вимагають звільнити затриманих білоруського журналіста Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

Примусова посадка літака в Мінську

Читайте такожПереговори Лукашенка та Путіна на тлі скандалу: названо час та місце23 травня Білорусь підняла винищувач, щоб посадити в Мінську літак Ryanair та затримати опозиційного журналіста Романа Протасевича. На батьківщині йому загрожує смертна кара.

Екстрену посадку літака влада Білорусі аргументувала тим, що на борту може бути бомба.

Проте у Швейцарії спростували дане твердження, повідомивши, що інформація про загрозу вибуху була відправлена в мінський аеропорт вже після розвороту літака у бік Білорусі.

28 травня має відбутися зустріч Олександра Лукашенка з Володимиром Путіним.

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Автор: Катерина Шварц