Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг висловив упевненість, що інцидент із примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську 23 травня не обійшовся без участі Росії.
Таку заяву він зробив телеканалу Sky News.
«Ми знаємо про дуже тісні відносини між Росією та Білоруссю, і тому важко повірити, що режим в Мінську може зробити щось подібне без будь-якої координації з Росією», - сказав він.
У НАТО вимагають звільнити затриманих білоруського журналіста Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.
Примусова посадка літака в Мінську
Читайте такожПереговори Лукашенка та Путіна на тлі скандалу: названо час та місце23 травня Білорусь підняла винищувач, щоб посадити в Мінську літак Ryanair та затримати опозиційного журналіста Романа Протасевича. На батьківщині йому загрожує смертна кара.
Екстрену посадку літака влада Білорусі аргументувала тим, що на борту може бути бомба.
Проте у Швейцарії спростували дане твердження, повідомивши, що інформація про загрозу вибуху була відправлена в мінський аеропорт вже після розвороту літака у бік Білорусі.
28 травня має відбутися зустріч Олександра Лукашенка з Володимиром Путіним.
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